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(3 часа назад)
Швейцарская компания покинула страховой рынок Азербайджана

Швейцарская компания покинула страховой рынок Азербайджана

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Швейцарская компания покинула страховой рынок Азербайджана

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии одному юридическому лицу страхового брокера и трем юридическим лицам страхового агента. 

Об этом сообщается на интернет-странице регулирующей структуры.  

Решение об этом было принято 10 января в соответствии с законом “О страховой деятельности”, говорится в сообщении. Лицензии аннулированы на основании добровольных обращений.

Юридическое лицо, покинувшее рынок, является дочерней компанией швейцарской компании "Societe de Courtage" в Азербайджане, действующей в качестве страхового и перестраховочного брокера.

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