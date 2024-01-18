Швейцарская компания покинула страховой рынок Азербайджана

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии одному юридическому лицу страхового брокера и трем юридическим лицам страхового агента.

Об этом сообщается на интернет-странице регулирующей структуры.

Решение об этом было принято 10 января в соответствии с законом “О страховой деятельности”, говорится в сообщении. Лицензии аннулированы на основании добровольных обращений.

Юридическое лицо, покинувшее рынок, является дочерней компанией швейцарской компании "Societe de Courtage" в Азербайджане, действующей в качестве страхового и перестраховочного брокера.