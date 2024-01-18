Швейцарская компания покинула страховой рынок Азербайджана
Швейцарская компания покинула страховой рынок Азербайджана
Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии одному юридическому лицу страхового брокера и трем юридическим лицам страхового агента.
Об этом сообщается на интернет-странице регулирующей структуры.
Решение об этом было принято 10 января в соответствии с законом “О страховой деятельности”, говорится в сообщении. Лицензии аннулированы на основании добровольных обращений.
Юридическое лицо, покинувшее рынок, является дочерней компанией швейцарской компании "Societe de Courtage" в Азербайджане, действующей в качестве страхового и перестраховочного брокера.
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