Суд продлил арест Раиля Аббасова еще на 2 месяца

Суд продлил арест Раиля Аббасова еще на 2 месяца

Насиминский районный суд Баку в четверг удовлетворил представление следствия о продлении срока ареста активиста Раиля Аббасова, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова.

Она указала на отсутствие каких-либо «материально и процессуальных оснований» для содержания Аббасова под стражей. Защита обжалует это решение в апелляционном суде.

Напомним, что Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК.

Аббасов отвергает обвинение, считая истинной причиной свое активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.

Правозащитники признали обоих политзаключенными.