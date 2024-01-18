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(3 часа назад)
Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России – Лавров

Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России – Лавров

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России – Лавров

Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории РФ, это факт, но позиция Еревана неясна . Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей  Лавров.

Отсутствие прогресса по нормализации между Арменией и Азербайджаном вызвано позицией Еревана, которому раздает советы Запад, отметил Лавров. По его словам,  Евросоюз, Франция, Германия, США стали «без приглашения внедряться в процесс урегулирования, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора", - заявил Лавров. 

При этом он обвинил Запад в стремлении  «не допустить реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана».

"Добрые советы" Запада всегда присутствуют на Южном Кавказе, и они всегда нацелены на продвижение своих геополитических задач, сказал он.

Далее он обвинил руководство Армении в прозападной ориентации и раскритиковал идею транспортного проекта «Мирный перекресток». Так,   Лавров заявил, что не увидел логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об условиях транзита в регионе.  В частности, это касается заявлений Пашиняна о создании  «таких же условий для транзита через Армению, которые применяются  при транзите из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию».

Лавров также критиковал попытки Евросоюза и США «по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход Москвы». По его словам,   формат "3+3" по Закавказью – этой перспективный и свободный от внешнего влияния вариант решения проблем региона.

1 отзыв

  • Gagik

    2024-01-18

    Vot gde zarita sobachaya golova. Azerbaijan budet igrushkoy v rukax Putina.

    Cavab ver

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