Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России – Лавров
Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России – Лавров
Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории РФ, это факт, но позиция Еревана неясна . Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отсутствие прогресса по нормализации между Арменией и Азербайджаном вызвано позицией Еревана, которому раздает советы Запад, отметил Лавров. По его словам, Евросоюз, Франция, Германия, США стали «без приглашения внедряться в процесс урегулирования, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора", - заявил Лавров.
При этом он обвинил Запад в стремлении «не допустить реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана».
"Добрые советы" Запада всегда присутствуют на Южном Кавказе, и они всегда нацелены на продвижение своих геополитических задач, сказал он.
Далее он обвинил руководство Армении в прозападной ориентации и раскритиковал идею транспортного проекта «Мирный перекресток». Так, Лавров заявил, что не увидел логики в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об условиях транзита в регионе. В частности, это касается заявлений Пашиняна о создании «таких же условий для транзита через Армению, которые применяются при транзите из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию».
Лавров также критиковал попытки Евросоюза и США «по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход Москвы». По его словам, формат "3+3" по Закавказью – этой перспективный и свободный от внешнего влияния вариант решения проблем региона.
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1 отзыв
Gagik
2024-01-18
Vot gde zarita sobachaya golova. Azerbaijan budet igrushkoy v rukax Putina.