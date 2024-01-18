Суд не удовлетворил жалобу журналистки на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими
Суд не удовлетворил жалобу журналистки на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими
Хатаинский районный суд Баку в четверг отклонил жалобу арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на встречи и телефонные разговоры с членами семьи. При этом, сама журналистка не была доставлена в суд. Защита ходатайствовала о переносе слушаний для обеспечения участия Абсаламовой, однако ходатайство не было удовлетворено, сообщила Turan адвокат Шахла Гумбатова.
Следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано «чтобы помешать разоблачить других лиц, совершивших преступления».
Адвокат считает эти утверждения необоснованными. По мнению Гумбатовой, нет необходимости полностью лишать Абсаламовой общения с родными и встречи могут быть организованы под наблюдением надзирателей. Однако жалоба не была удовлетворения. Защита подаст апелляцию на это решение.
* Наргиз Абсаламова является одной из шести журналистов и работников медиа, арестованных «по делу Abzas Media» с 20 ноября прошлого года. Все они обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media.
Политика
-
- 18 январь 2024, 23:21
Соединенные Штаты заявили в четверг, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше".
-
- 18 январь 2024, 17:53
Вопросы развития связей между Азербайджаном и Словакией в сфере обороны 18 января были обсуждены в Баку на встрече руководителей министров военных двух стран – Закира Гасанова и Роберта Калиняка.
-
- 18 январь 2024, 16:03
Председатель политического комитета партии «Республиканская альтернатива» выступил с предложением снизить налог с доходов субъектов микропредпринимательства с 20% до 1%. В своем телеграмм-канале Мамедов отметил, что в стране 350 тысяч человек прошли регистрацию в качестве субъектом микропредпринимательства.
-
- 18 январь 2024, 15:42
В Бакинском апелляционном суде 18 января под председательством Джавида Гусейна состоялось рассмотрение жалобы журналистки Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест. Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционная инстанция, не удовлетворив жалобу, оставил в силе решение Хатаинского районного суда.
Написать отзыв