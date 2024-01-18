Суд не удовлетворил жалобу журналистки на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими

Суд не удовлетворил жалобу журналистки на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими

Хатаинский районный суд Баку в четверг отклонил жалобу арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на встречи и телефонные разговоры с членами семьи. При этом, сама журналистка не была доставлена в суд. Защита ходатайствовала о переносе слушаний для обеспечения участия Абсаламовой, однако ходатайство не было удовлетворено, сообщила Turan адвокат Шахла Гумбатова.

Следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано «чтобы помешать разоблачить других лиц, совершивших преступления».

Адвокат считает эти утверждения необоснованными. По мнению Гумбатовой, нет необходимости полностью лишать Абсаламовой общения с родными и встречи могут быть организованы под наблюдением надзирателей. Однако жалоба не была удовлетворения. Защита подаст апелляцию на это решение.

* Наргиз Абсаламова является одной из шести журналистов и работников медиа, арестованных «по делу Abzas Media» с 20 ноября прошлого года. Все они обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media.