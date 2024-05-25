Увеличение дефицита бюджета будет обеспечено в основном за счет внутренних заимствований
Увеличение дефицита бюджета будет обеспечено в основном за счет внутренних заимствований
Прогноз дефицита государственного бюджета Азербайджана на 2024 год увеличивается на 764,3 миллиона манатов, из которых 600 миллионов манатов будут обеспечены за счет средств, привлеченных из внутреннего займа.
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в закон ”О государственном бюджете на 2024 год".
Согласно документу, 105,9 миллиона манатов прироста будут обеспечены за счет свободного остатка единого казначейского счета, а 58,4 миллиона манатов-за счет остатка средств целевых бюджетных фондов. Отношение дефицита к ожидаемому валовому внутреннему продукту к концу этого года составит 2,8%.
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