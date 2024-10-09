Акции и облигации будут продаваться в Азербайджане дистанционно

В ближайшее время для того, чтобы покупать и продавать акции и облигации в Азербайджане вам не придется идти на “Бакинскую фондовую биржу”(БФБ), .С таким анонсом в местной прессе выступил главный коммерческий администратор БФБ Огтай Гасымов.

По его словам, это станет возможным после запуска новой системы электронной торговли и сделает торговлю ценными бумагами более доступной.

"Новая система уже сформирована и функциональна. Просто разговор идет о подключении к ней на расстоянии. То есть участникам рынка, инвесторам должна быть предоставлена возможность подключения к бирже через мобильные приложения инвестиционных компаний. И здесь мы почти завершили работу. Тесты выполнены в полном объеме, и система работает в реальном режиме, эта возможность будет предоставлена в ближайшие дни. Инвестиционные компании подключаются к системе в соответствии со своим внутренним уровнем технологической подготовки. Присоединение уже осуществлено в 2 компаниях", - отметил он.