Валютные резервы Центрального банка Азербайджана возросли на 27%

На конец апреля 2024 года Центральный банк Азербайджана располагал валютными резервами в размере 11 660,8 миллиона долларов США., увеличившись по сравнению с концом марта 0,1%.

Как сообщается на сайте структуры, валютные резервы ЦБА возросли нпо сравнению с концом прошлого года на 0,4% и на 26,9% за последний год.