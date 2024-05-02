Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 27%
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана возросли на 27%
На конец апреля 2024 года Центральный банк Азербайджана располагал валютными резервами в размере 11 660,8 миллиона долларов США., увеличившись по сравнению с концом марта 0,1%.
Как сообщается на сайте структуры, валютные резервы ЦБА возросли нпо сравнению с концом прошлого года на 0,4% и на 26,9% за последний год.
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