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(4 часа назад)
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 27%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 27%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана возросли на 27%

На конец апреля 2024 года Центральный банк Азербайджана располагал валютными резервами в размере 11 660,8 миллиона долларов США., увеличившись по сравнению с концом марта 0,1%.

Как сообщается на сайте структуры, валютные резервы ЦБА возросли нпо сравнению с концом прошлого года на 0,4% и на 26,9% за последний  год.

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