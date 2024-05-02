США заявили, что Россия применяет химическое оружие против Украины
США заявили, что Россия применяет химическое оружие против Украины
Соединенные Штаты в среду обвинили Россию в нарушении глобального запрета на химическое оружие после применения отравляющего газа хлорпикрина против украинских войск, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
«Использование таких химикатов не является отдельным инцидентом и вызвано желанием российских войск выбить украинские силы с укрепленных позиций», — говорится в заявлении Госдепартамента.
Хлорпикрин использовался в больших количествах во время Первой мировой войны и внесен в список запрещенных удушающих веществ Гаагской организацией по запрещению химического оружия.
По данным украинских военных, помимо хлорпикрина российские военные использовали гранаты, начиненные газами CS и CN. По меньшей мере 500 украинских солдат прошли лечение от воздействия токсичных веществ, а один погиб, задохнувшись слезоточивым газом.
Вашингтон вводит санкции против трех российских госпредприятий, связанных с программами химического и биологического оружия. Еще четыре российские компании, поддерживающие эти три организации, также попали под санкции Госдепартамента.
Отдельно Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех юридических и двух физических лиц, причастных к закупкам товаров для российских военных институтов, участвующих в программах создания химического и биологического оружия.
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