Верховный меджлис Нахчывана утвердил бюджет автономной республики на 2025 год

На пленарном заседании Верховного Меджлиса Нахчывана, состоявшемся 25 декабря был утвержден в III чтении бюджет Автономной Республики на 2025 год.

В следующем году доходы местного бюджета прогнозируются в размере 493,2 миллиона манатов, а расходы - 505,2 миллиона манатов.

Это соответственно на 6,6% и 6,45% меньше, чем в первоначальном варианте. Прогнозы доходов и расходов снизились по сравнению с 2024 годом соответственно на 3,2% и 2,2%.

Причиной снижения является сокращение дотаций, выделяемых из государственного бюджета Азербайджана в 2025 году Нахчыванской АР, на 10,9% или на 34,8 миллиона манатов по сравнению с первоначальным вариантом, с 320,5 миллиона манатов до 285,7 миллиона манатов.

Это связано с передачей функций государственной энергетической службы Нахчывана акционерным обществам “Азерэнержи” и “Азеришиг”, а функций местного Государственного агентства водных ресурсов-Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов. Поэтому расходы этих местных органов уже учитываются в Государственном бюджете в централизованном порядке.