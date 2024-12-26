Верховный меджлис Нахчывана утвердил бюджет автономной республики на 2025 год
Верховный меджлис Нахчывана утвердил бюджет автономной республики на 2025 год
На пленарном заседании Верховного Меджлиса Нахчывана, состоявшемся 25 декабря был утвержден в III чтении бюджет Автономной Республики на 2025 год.
В следующем году доходы местного бюджета прогнозируются в размере 493,2 миллиона манатов, а расходы - 505,2 миллиона манатов.
Это соответственно на 6,6% и 6,45% меньше, чем в первоначальном варианте. Прогнозы доходов и расходов снизились по сравнению с 2024 годом соответственно на 3,2% и 2,2%.
Причиной снижения является сокращение дотаций, выделяемых из государственного бюджета Азербайджана в 2025 году Нахчыванской АР, на 10,9% или на 34,8 миллиона манатов по сравнению с первоначальным вариантом, с 320,5 миллиона манатов до 285,7 миллиона манатов.
Это связано с передачей функций государственной энергетической службы Нахчывана акционерным обществам “Азерэнержи” и “Азеришиг”, а функций местного Государственного агентства водных ресурсов-Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов. Поэтому расходы этих местных органов уже учитываются в Государственном бюджете в централизованном порядке.
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