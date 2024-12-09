“Xalqbank” увеличил уставный капитал более чем на 50 миллионов манатов
“Xalqbank” увеличил уставный капитал более чем на 50 миллионов манатов
“Xalqbank” увеличил уставный капитал на 13,9%, или на 50,82 млн манатов, с 364,77 млн манатов до 415,6 млн манатов.
Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Согласно информации, для увеличения капитала номинальная стоимость 3,63 миллиона находящихся в обращении акций банка была увеличена со 100,48 манатов до 114,48 манатов.
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