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(4 часа назад)
“Xalqbank”  увеличил уставный капитал более чем на 50 миллионов манатов

“Xalqbank”  увеличил уставный капитал более чем на 50 миллионов манатов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

“Xalqbank”  увеличил уставный капитал более чем на 50 миллионов манатов

“Xalqbank” увеличил уставный капитал на 13,9%, или на 50,82 млн манатов, с 364,77 млн манатов до 415,6 млн манатов.

Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно информации, для увеличения капитала номинальная стоимость 3,63 миллиона находящихся в обращении акций банка была увеличена со 100,48 манатов до 114,48 манатов.

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