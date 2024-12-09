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(4 часа назад)
Ахмед Мухтар

Ахмед Мухтар

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Фото-репортер Ахмед Мухтар арестован на 20 суток

Фото-репортер Ахмед Мухтар, задержанный в минувшую пятницу одновременно с журналистами Meydan TV, 8 декабря был приговорен к 20 суткам административного ареста.

Он признан виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (не подчинение полиции)  кодекса об административных проступках. Об этом сообщили коллеги журналисты.

Помимо Мухтара в полицию были доставлены также ряд лиц, не имеющих отношения к Meydan TV - зоозащитник Кямран Мамедли, спортивный журналист Рашид Эргюн и Эльнур Джебраилзаде.

Последние трое были вместе с арестованными журналистами в момент их задержания.

Кроме них еще несколько человек задержали вместе с сотрудниками  Meydan TV. Всех отпустили продержав сутки.

Кямран Мамедли заявил, что его избивали в полиции и пытали электрошокером.

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