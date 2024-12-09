Ахмед Мухтар
Фото-репортер Ахмед Мухтар арестован на 20 суток
Фото-репортер Ахмед Мухтар, задержанный в минувшую пятницу одновременно с журналистами Meydan TV, 8 декабря был приговорен к 20 суткам административного ареста.
Он признан виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (не подчинение полиции) кодекса об административных проступках. Об этом сообщили коллеги журналисты.
Помимо Мухтара в полицию были доставлены также ряд лиц, не имеющих отношения к Meydan TV - зоозащитник Кямран Мамедли, спортивный журналист Рашид Эргюн и Эльнур Джебраилзаде.
Последние трое были вместе с арестованными журналистами в момент их задержания.
Кроме них еще несколько человек задержали вместе с сотрудниками Meydan TV. Всех отпустили продержав сутки.
Кямран Мамедли заявил, что его избивали в полиции и пытали электрошокером.
Политика
-
- 12 декабрь 2024, 01:07
Официальный Баку осудил и отверг утверждения, выдвинутые в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации с правами человека в Азербайджана.
-
«Соединенные Штаты призывают правительство Азербайджана немедленно освободить Руфата Сафарова, Севиндж Вагифгызы, Азера Гасымлы, Фарида Мехрализаде, Бахтияра Гаджиева, Губада Ибадоглу, недавно задержанных сотрудников независимого издания Meydan TV и многих других, арестованных за их работу в области прав человека.
-
- 11 декабрь 2024, 18:04
Чартерный рейс авиакомпании Enter Air вылетел вечером в среду из Еревана в Баку, сообщили армянские СМИ со ссылкой на данные Flightradar24.
-
- 11 декабрь 2024, 17:41
Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили ряд общественных и культурных объектов столицы и приняли участие во встрече с любителями футбола во дворце Crystal Hall.
Написать отзыв