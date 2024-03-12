Зарегистрировано НКО " Blue Finance "
Зарегистрировано НКО Blue Finance
В Азербайджане прошла государственную регистрацию небанковская кредитная организация Blue Finance.
Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Юридический адрес нового НКО - город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 37, уставный капитал соответствует минимальному требованию, установленному для НКО - 300 тысяч манатов, а его законным представителем является Самир Огтай оглу Алекперов.
Это первое НКО, зарегистрированное государством в 2024 году. В 2023 году в стране создано 5 НКО. Центральный банк Азербайджана выдал лицензию одному из них - Nova Credit.
Финансы
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