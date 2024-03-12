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(16 минут назад)
Зарегистрировано НКО " Blue Finance "

Зарегистрировано НКО " Blue Finance "

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Зарегистрировано НКО Blue Finance

В Азербайджане прошла государственную регистрацию небанковская кредитная организация Blue Finance.

Об этом сообщается в государственном реестре коммерческих организаций государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Юридический адрес нового НКО -  город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 37, уставный капитал соответствует минимальному требованию, установленному для НКО -  300 тысяч манатов, а его законным представителем является Самир Огтай оглу Алекперов.

Это первое НКО, зарегистрированное государством в 2024 году. В 2023 году в стране создано 5  НКО. Центральный банк Азербайджана выдал лицензию одному из них - Nova Credit.

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