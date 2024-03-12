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(18 минут назад)
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Разведка США прогнозирует в отсутствие мирного договора «напряженность» между Баку и Ереваном

Отношения между Арменией и Азербайджаном "вероятно, останутся напряженными" в этом году, прогнозирует разведывательное сообщество США, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

Однако возвращение Азербайджаном Нагорного Карабаха «снизило нестабильность, и военная конфронтация, вероятно, будет ограничена». Об этом говорится в ежегодной оценке мировых угроз разведывательного сообщества США, представленная Конгрессу в понедельник руководителями  ЦРУ, ФБР, Агентства военной разведки и Агентства национальной безопасности США.

«Напряженность остается в виду отсутствия мирного договора, близкой дислокации двух армий, отсутствия механизма прекращения огня и готовности Азербайджана использовать точечное военное давление для достижения своих целей на переговорах с Армения. Взятие под контроль Карабаха и требование Азербайджана о доступе к сухопутному коридору в Нахчыван повышают риск вооруженного противостояния», - говорится в докладе.

Конгрессмены задали главам разведки вопрос об угрозе со стороны России, Китая, конфликтах в секторе Газа и на Украине, а также о том, как искусственный интеллект может повлиять на выборы в США в 2024 году.

Директор ЦРУ Билл Бернс, который недавно вернулся из поездки в Украину, заявил, что поддержка США даст  «реальную возможность» закрепить стратегический успех Украины.

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