Разведка США прогнозирует в отсутствие мирного договора «напряженность» между Баку и Ереваном
Отношения между Арменией и Азербайджаном "вероятно, останутся напряженными" в этом году, прогнозирует разведывательное сообщество США, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
Однако возвращение Азербайджаном Нагорного Карабаха «снизило нестабильность, и военная конфронтация, вероятно, будет ограничена». Об этом говорится в ежегодной оценке мировых угроз разведывательного сообщества США, представленная Конгрессу в понедельник руководителями ЦРУ, ФБР, Агентства военной разведки и Агентства национальной безопасности США.
«Напряженность остается в виду отсутствия мирного договора, близкой дислокации двух армий, отсутствия механизма прекращения огня и готовности Азербайджана использовать точечное военное давление для достижения своих целей на переговорах с Армения. Взятие под контроль Карабаха и требование Азербайджана о доступе к сухопутному коридору в Нахчыван повышают риск вооруженного противостояния», - говорится в докладе.
Конгрессмены задали главам разведки вопрос об угрозе со стороны России, Китая, конфликтах в секторе Газа и на Украине, а также о том, как искусственный интеллект может повлиять на выборы в США в 2024 году.
Директор ЦРУ Билл Бернс, который недавно вернулся из поездки в Украину, заявил, что поддержка США даст «реальную возможность» закрепить стратегический успех Украины.
Политика
-
- 13 март 2024, 13:57
13 марта Ильхам Алиев принял нового генерального директора нефтяной компании BP Мюррея Аукинклоса (Murray Auchincloss) сообщает сайт президента Азербайджана. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение плодотворным и многолетним сотрудничеством. Алиев подчеркнул важность «Контракта века», подписанного в 1994 году, отметив «стратегическое» партнерство между Азербайджаном и BP. По его словам, доходы от добычи энергоресурсов в Азербайджане, эффективно используются в экономической, социальной и других сферах.
-
- 13 март 2024, 13:33
В Хатаинском районном суде Баку 12 марта было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в отношении активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова и переводе его под домашний арест.
-
- 13 март 2024, 12:14
Двое лиц в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, явились сегодня утром на съемную квартиру феминистки Наримин Шахмарзаде.
-
- 13 март 2024, 11:34
Администрация Байдена во вторник объявила, что отправит в Украину новый пакет вооружений на сумму 300 миллионов долларов. Ранее республиканцы в Конгрессе призвали дать Украине кредиты, а не деньги. Госдепартамент отклонил это предложение. «Мы не считаем правильным обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается выжить и встать на ноги", - заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
Написать отзыв