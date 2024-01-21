Армения на перепутье
Армения на перепутье: Конституционный гамбит Пашиняна вызывает споры
В качестве смелого шага премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул предложение о пересмотре конституции страны, сославшись на необходимость приведения основополагающего закона в соответствие с меняющимися глобальными реалиями. Пашинян подчеркнул необходимость принятия конституции, которая повысила бы конкурентоспособность и устойчивость Республики Армения перед лицом меняющейся геополитической динамики.
"У нас должна быть Конституция, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях", - заявил Пашинян, подчеркнув необходимость всестороннего пересмотра, а не просто внесения поправок.
Однако среди армянских политологов царит скептицизм, которые предвидят потенциальную консолидацию власти премьер-министра в соответствии с новой конституцией, изображая Пашиняна как надвигающегося национального автократа. Ссылка на "новые региональные условия" вызвала подозрения о внешнем давлении, и некоторые эксперты предполагают, что президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган оказывают влияние на Пашиняна, чтобы исключить любое упоминание Карабаха из национального законодательства.
Определенные голоса в Ереване утверждают, что лидеры тюркских народов настаивают на том, чтобы Пашинян стер все упоминания о Карабахе, шаг, который считается необходимым для полноты недавнего заявления Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана на значительной территории. Это, однако, противоречит конституционной позиции Армении, поскольку в действующей конституции Карабах прямо не упоминается.
Сложность заключается в первом предложении Конституции Армении, в котором говорится о Декларации независимости. Этот основополагающий документ провозглашает независимость Армении на основе совместного постановления Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1989 года, провозглашающего воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха.
Без пересмотра конституции Армения остается в опасном положении. Любой национальный закон, а также межгосударственный азербайджано-армянский договор о границах и территориях могут быть признаны спорными, и будущие политические лидеры могут оспорить законность признания премьер-министром Пашиняном территориальной целостности Азербайджана.
Путь к мирному договору между Азербайджаном и Арменией, по-видимому, сопряжен с трудностями, если не будет принята новая конституция, лишенная своего исторического багажа и агрессивной риторики. Армения находится на перепутье, и перспектива мира зависит от готовности пересмотреть свое конституционное законодательство.
Кавказ
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