Как живется сепаратистам в изоляторе СГБ?
Власти Азербайджана не сообщают подробностей о следствии по делу лидеров карабахских сепаратистов, содержащихся в следственном изоляторе Службы госбезопасности в Баку.
Тем не менее, через подвластные СМИ и телеграм-каналы периодически просачиваются некоторые новости. Так, ранее была сделана утечка, что бывший лидер сепаратистов Араик Арутюнян учит азербайджанский язык и даже решил принять азербайджанское гражданство.
Про Давида Бабаяна говорилось, что он проводит время в библиотеке изолятора.
Проправительственные каналы не сообщали откуда у них столь интересная информация, а власти не реагировали на утечку в прессу следственных материалов.
Сегодня в телеграм-каналах появились уже фото сепаратистов, которые судя по всему чувствуют себя не так уж и плохо за решеткой.
Остается только логадываться кем эти фото были сделаны, и как они стали достоянием общественности.
Скажем сразу, что если бы такой материал появился в каком-нибудь оппозиционном издании, власти заявили бы об уголовной отвественности редактора и начали расследование.
На опубликованных фото изображены также бывшие лидеры карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывший командующий армией сепаратистов Левон Мнацаканян.
Напомним, что все эти лица, а также ряд других лидеров, были задержаны и преданы следствию после сентябрьской операции ВС Азербайджана в Карабахе.
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