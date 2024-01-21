Как живется сепаратистам в изоляторе СГБ?

Власти Азербайджана не сообщают подробностей о следствии по делу лидеров карабахских сепаратистов, содержащихся в следственном изоляторе Службы госбезопасности в Баку.

Тем не менее, через подвластные СМИ и телеграм-каналы периодически просачиваются некоторые новости. Так, ранее была сделана утечка, что бывший лидер сепаратистов Араик Арутюнян учит азербайджанский язык и даже решил принять азербайджанское гражданство.

Про Давида Бабаяна говорилось, что он проводит время в библиотеке изолятора.

Проправительственные каналы не сообщали откуда у них столь интересная информация, а власти не реагировали на утечку в прессу следственных материалов.

Сегодня в телеграм-каналах появились уже фото сепаратистов, которые судя по всему чувствуют себя не так уж и плохо за решеткой.

Остается только логадываться кем эти фото были сделаны, и как они стали достоянием общественности.

Скажем сразу, что если бы такой материал появился в каком-нибудь оппозиционном издании, власти заявили бы об уголовной отвественности редактора и начали расследование.

На опубликованных фото изображены также бывшие лидеры карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывший командующий армией сепаратистов Левон Мнацаканян.

Напомним, что все эти лица, а также ряд других лидеров, были задержаны и преданы следствию после сентябрьской операции ВС Азербайджана в Карабахе.