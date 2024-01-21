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(5 часов назад)
В результате взрыва мины в Агдамском районе, пострадал гражданское лицо
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В результате взрыва мины в Агдамском районе, пострадал гражданское лицо

Житель Агджабединского района Фаиг Сайяд оглу Абышев пострадал 21 января в  результате взрыва мины на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Как  сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел  21 января около 13:30 в Агдамском районе.  43-летний мужчина получил ранение в ногу. Сотрудники полиции доставили его в больницу.

По факту ведется расследование.

 

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