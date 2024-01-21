В результате взрыва мины в Агдамском районе, пострадал гражданское лицо
Житель Агджабединского района Фаиг Сайяд оглу Абышев пострадал 21 января в результате взрыва мины на освобожденных от армянской оккупации территориях.
Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел 21 января около 13:30 в Агдамском районе. 43-летний мужчина получил ранение в ногу. Сотрудники полиции доставили его в больницу.
По факту ведется расследование.
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