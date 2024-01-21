В результате взрыва мины в Агдамском районе, пострадал гражданское лицо

Землетрясение магнитудой 5.1 произошло 19 января в 22.05 по местному времени юго-западнее от города Ширван (в 130 км. к юго-западу от Баку) на территории Саатлинского района Азербайджана. Очаг землетрясения залегал на глубине 53 км. Сведений о разрушениях и пострадавших в МЧС не поступало, сообщает МЧС Азербайджана.