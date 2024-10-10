«Цель — оказать давление на Азербайджан, чтобы он подписал неполное мирное соглашение»

Армения надеется подписать положения мирного соглашения с Азербайджаном в течение предстоящих четырех недель.

Президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил агентству Reuters, что Ереван хочет подписать 16 статей, уже согласованных с Баку, до климатической конференции ООН в Баку, которая состоится 11-22 ноября.

Выступая на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге, он сказал:



«Если бы это зависело от нас, мы бы подписали его прямо сейчас, сегодня. Но мы надеемся, что рано или поздно мы достигнем этой цели».

На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в Варшаве, что у Азербайджана нет «политической воли» подписать мирное соглашение с Арменией и, возможно, он планирует дополнительные военные операции против Армении.

«По каким-то причинам, в силу определенных расчетов они каждый раз выдвигают новые предварительные условия, и мы видим, что Баку просто не хочет подписывать документ... Мы не видим политической воли с азербайджанской стороны», - сказал он.

Мирзоян также выразил серьезную обеспокоенность потенциальными дополнительными военными планами Азербайджана в отношении армянских территорий:

«Могу привести пример. Сейчас Азербайджан использует термин «Западный Азербайджан», имея в виду территорию Армении. Нас уверяют, что это не территориальные претензии, но, к сожалению, создается совершенно иное впечатление».

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде опроверг заявления Мирзояна:



«Мирзоян на Варшавском форуме высказал ложные идеи в адрес Азербайджана».

Заявив, что Варшавский форум был направлен на разжигание антиазербайджанских настроений, Гаджизаде добавил, что министр иностранных дел Армении во время своего выступления на форуме занимался распространением дезинформации и манипуляциями.

Политический аналитик Октай Гасымов в интервью ASTNA сказал, что заявления Армении о готовности подписать мирное соглашение неправдивы и являются частью более широкой стратегии создания международного давления на Азербайджан.

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Вопрос: Президент Армении Ваагн Хачатрян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Действительно ли Армения готова подписать мирное соглашение, или блефует?

Ответ: Заявления армянских официальных лиц о готовности подписать мирное соглашение неискренни. Эти заявления следует рассматривать как пропаганду и манипуляцию. Потому, что их цель не достижение мира, а в создание видимости того, что Армения является конструктивной стороной, манипулируя тем самым международным общественным мнением и оказывая давление на Азербайджан, изменить ситуацию в пользу Армении. Продолжающаяся в последние месяцы антиазербайджанская риторика Армении и ее сторонников свидетельствует о скоординированности этих усилий. Не стоит упускать из виду и резкое усиление критики со стороны США, европейских институтов и международных организаций в адрес Азербайджана. Внезапное усиление этой критики, несмотря на отсутствие существенных изменений в ситуации с правами человека с 1990-х годов, порождает определенные вопросы. Поскольку, если кардинальных изменений в ситуации в этой сфере не произошло, то почему ужесточилась риторика? На мой взгляд, цель - оказать давление на Азербайджан для подписания неполного мирного соглашения. Манипулирование вопросом карабахских армян также служит этой цели.

Вопрос: На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступая в Варшаве заявил, что у Азербайджана нет «политической воли» подписать мирное соглашение с Арменией. Насколько правдоподобно это утверждение?

Ответ: Выступление Мирзояна в Варшаве следует считать ударом по процессу, поскольку ее содержание в целом состоит из обвинений Азербайджана. И эту позицию следует рассматривать как часть вышеупомянутой кампании оказания давления. По логике, сторона, стремящаяся к миру, должна избегать риторики, которая повредит процессу. Однако в случае с Мирзояном и возглавляемым им министерством мы видим противоположное. В последнее время на различных площадках Мирзоян пытался обвинить Азербайджан в «этнической чистке». Заявление МИД Армении от 19 сентября также вредит мирному процессу и является неприемлемым поведением. Позиция Азербайджана в связи с мирным соглашением ясна: статьи конституции Армении и других законодательных актов, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, должны быть удалены. Без удаления этих статей достижение прочного мира невозможно. В данной ситуации, вместо того, чтобы продемонстрировать политическую волю и предпринять шаги к устойчивому миру, Армения больше занимается манипуляциями.

Вопрос: Мирзоян заявил, что Баку неоднократно отвергал предложение Еревана подписать «временное мирное соглашения» и что Азербайджан продолжает выдвигать новые предварительные условия. Почему Азербайджан не хочет подписывать временное мирное соглашение, и какими должны быть его условия, чтобы документ был подписан?

Ответ: Это просто демагогия. Мирное соглашение либо есть, либо его нет. Если не все вопросы в процессе согласованы, значит, процесс не завершен. Если желателен реальный мир, то должны быть согласованы все вопросы. Такое представление как сейчас подпишем 80% соглашения сейчас, а остальное потом, неприемлемо. Кто даст гарантию, что в будущем Армения выполнит свои обещания по оставшимся вопросам? Я это не верю. Потому что Пашинян, подписавший трехстороннее заявление от 10 ноября, фактически уклоняется от своих обязательств по Зангезурскому коридору и лишая законной силы свою подпись. Поэтому нет никаких гарантий, что, данные сегодня обещания, в будущем будут выполнены.

Следует учесть, что Азербайджан уже более 3 лет предлагает Армении мирное соглашение, основанное на 5 основных принципах. Армения, принявшая вначале это предложение, впоследствии начала вносить в него поправки, что было попыткой затянуть переговорный процесс. В частности, попытки включить в текст мирного соглашения такие положения, как «права и безопасность карабахских армян», были направлены на то, чтобы поставить гнездо сепаратизма под международный контроль, что было неприемлемо. Намеренное затягивание процесса привело к тому, что документ подвергся 10-и редакциям. Тот факт, что Армения отреагировала на последнюю редакцию спустя 70 дней, также можно рассматривать, как указание на ее намерение затянуть процесс. С другой стороны, Армения стремится сесть за стол переговоров только с привлечением посредников, что, способствуя внешнему вмешательству, затягивает процесс. Азербайджан же предлагает двусторонний формат прямых переговоров, который может считаться наиболее оптимальным вариантом. Эффективность этого формата уже доказана. Сейчас главное требование Азербайджана внесение поправок в конституцию Арменией и подача совместного запроса о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ с правовой точки зрения, от чего Армения уклоняется.

Вопрос: Мирзоян сказал, что Азербайджан планирует новые военные операции против Армении. Возможно ли это?

Ответ: Мирзоян пытается сыграть на опережение, обвинив Азербайджан. На самом деле нынешняя политика Армении строится на провоцировании Азербайджана на ответные действия путем совершения диверсий на границах. Так называемую «Гражданскую» миссию ЕС и лихорадочное вооружение Армении в последние дни следует считать предвестниками будущей напряженности. Если препятствия для подписания мирного соглашения не будут устранены и интенсивное вооружение Армении продолжится, возможность военного противостояния станет реальной.

Вопрос: Они выражают обеспокоенность термином «Западный Азербайджан». Действительно ли у Азербайджана есть такой план?

Ответ: Вопросы, касающиеся прав западных азербайджанцев, были в той или иной форме на повестке дня с тех пор, как они подверглись этнической чистке в Армении. Однако в последние годы актуализация термина «Западный Азербайджан» связана с реваншистской политикой Армении. Потому, что позиция Армении относительно взаимного признания территориальной целостности, одного из основных принципов предложенного Азербайджаном мирного соглашения, должна считаться неприемлемой. Потому что попытки Армении создать в регионе неконтролируемую серую зону, манипулируя вопросом карабахских армян и пытаясь заблокировать этот процесс, вынудили Азербайджан предпринять адекватные шаги и совершенно справедливо этот вопрос был вынесен за стол переговоров.Если учесть, что главной причиной конфликта между сторонами, являются этнические чистки и депортация западных азербайджанцев, то отсутствие в течение 35 лет международной реакции относительно восстановления их прав, является прискорбным. В настоящее время этот вопрос стал актуальным, обращения общественности Западного Азербайджана распространены в ООН и на других международных площадках, ведется определенная работа по достойному возвращению. Когда-нибудь эта проблема должна быть решена. Те, кто хочет возвращения карабахских армян, должны также признать и право на возвращение западных азербайджанцев.

Вопрос: Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нет пункта о возвращении азербайджанцев в Армению. Означает ли это, что нет пункта и о возвращении армян в Азербайджан? Как должны решаться эти вопросы?

Ответ: Хотя этот вопрос не включен в документ, его обсуждение является неоспоримым фактом. После трехсторонней встречи в Брюсселе в июле 2023 года, прошедшую при посредничестве президента ЕС Шарля Мишеля, стало ясно, что этот вопрос был вынесен на обсуждение. Такая же ситуация повторилась неделю спустя, на встрече министров иностранных дел в Москве. По-моему, позиция Азербайджана заключается в том, что этот вопрос должен рассматриваться комплексно и процесс вестистись параллельно. Либо и то, и другое, либо ни то, ни другое. Позиция Азербайджана в отношении карабахских армян ясна: были проведены встречи с их представителями, был представлен план реинтеграции. На самом высоком уровне было заявлено, что тем, кто примет азербайджанское гражданство Азербайджана, и подчинится закону, будут предоставлены основные гарантии. Но, они отказались от этого и добровольно переселились в Армению.

Согласна ли на это Армения? В отличие от Азербайджана, нет. Наоборот, они утверждают, что такой процесс будет угрожать безопасности Армении и пытаются ему помешать. Даже спикер армянского парламента выйдя за рамки, предложил нам вернуться на Алтай. И хотя в нынешней ситуации общества обеих стран не готовы к этому процессу, со временем они могут найти решение проблемы.

Вопрос: Каковы Ваши предложения по скорейшему подписанию мирного соглашения?

Ответ: Если внешние посредники не будут вмешиваться в процесс, то мир в регионе может быть достигнут за короткий срок. Но для этого необходим двусторонний формат переговоров. Но, будет ли он реализован, сейчас сказать сложно. Потому, что Армения, ни в коем случае не хочет сесть за стол переговоров с Азербайджаном с глазу на глаз. Считает, что в этом случае ее позиции существенно ослабнут. Поэтому она пытается привлечь к переговорному процессу США или другие западные структуры. Такая позиция в данной ситуации ведет процесс в тупик. Чтобы выйти из этого тупика, обязательна политическая воля. Проявит ли Армения такую ​​политическую волю в ближайшем будущем? Вероятность этого мала, но все же возможна.