В Баку проходит PreCOP29: прелюдия к глобальным переговорам по климату

Делегаты со всего мира собрались в четверг в столице Азербайджана на предварительное заседание 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (PreCOP29), заложив основу для важных переговоров по климату в следующем месяце. Эта встреча, которая знаменует собой критический момент для международных переговоров по климату, как ожидается, послужит форумом для участников, чтобы согласовать свои позиции перед полномасштабным саммитом COP29.

PreCOP29, проводимый под лозунгом «Повышение амбиций и обеспечение действий», направлен на укрепление обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения, и составления дорожной карты для ноябрьского саммита. Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в качестве президента COP29 открыл заседание, подчеркнув необходимость инклюзивного и ориентированного на действия диалога. Его замечания были поддержаны Султаном А. Аль Джабером, президентом COP28 и специальным посланником ОАЭ по изменению климата, который подчеркнул неотложность решения проблемы изменения климата посредством расширения международного сотрудничества.

На встрече высокого уровня, которая продлится два дня, соберутся представители более 100 стран и множество международных организаций. Помимо министра Бабаева и г-на Аль-Джабера, ожидается, что на встрече выступят такие ключевые фигуры, как заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед и Исполнительный секретарь РКИК ООН Саймон Стил. Их присутствие отражает общую приверженность поиску консенсуса по некоторым из наиболее актуальных вопросов, включая адаптацию к изменению климата, механизмы финансирования и новую коллективную количественную цель (NCQG) — предлагаемую структуру для финансирования климатических инициатив в развивающихся странах.

Дискуссии на PreCOP29 сосредоточены вокруг трех важнейших тем: «Новая коллективная количественная цель», «Адаптация, потери и ущерб» и «Смягчение последствий изменения климата». Каждая из этих тем рассматривается как основа для всеобъемлющего подхода к борьбе с последствиями изменения климата. Они же зададут параметры для дебатов в ноябре. Ожидается, что участники также рассмотрят Дорожную карту для «Миссии 1.5: Укрепление международного сотрудничества», совместной инициативы Тройки председательства КС — в которую входят ОАЭ, Азербайджан и Бразилия — направленной на повышение прозрачности и поддержки действий по борьбе с изменением климата во всем мире.

В ходе пленарного заседания под названием «Дорога к COP-29» делегаты изложат то, что они считают успешным результатом ноябрьского саммита, и определят свои главные приоритеты для его достижения. Для многих эти приоритеты будут вращаться вокруг достижения «сбалансированного пакета», который примирит различные взгляды на адаптацию и смягчение последствий, особенно среди стран с расходящимися экономическими интересами.

«Время постепенных изменений прошло», — заметил г-н Стил перед началом сессии. «Нам нужно быть смелее, более инклюзивными и более скоординированными в наших усилиях. COP29 должна стать моментом, когда мы перейдем от амбиций к действиям».

PreCOP этого года примечателен не только своим местоположением, но и геополитической динамикой, которую он выносит на первый план. Поскольку Азербайджан берет на себя роль лидера в глобальных климатических дискуссиях, он сталкивается с проблемой посредничества между часто конкурирующими приоритетами развитых и развивающихся стран. Президент Ильхам Алиев в своем заявлении, адресованном участникам, выразил уверенность, что лидерство Азербайджана на COP29 послужит катализатором «реального, ощутимого прогресса в глобальной климатической повестке дня».

На одной из параллельных сессий председательства COP28 и COP29, а также Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) представят консенсусные выводы о роли возобновляемых источников энергии в достижении климатических целей.

11 октября Великобритания, Вануату и Азербайджан совместно проведут Министерскую конференцию по климату и развитию 2024 года. Конференция будет посвящена теме «Человеческое развитие для будущего, устойчивого к изменению климата», подчеркивая связь между устойчивостью к изменению климата и социально-экономическим развитием. Ожидается, что участники изучат стратегии интеграции устойчивости к изменению климата в планирование развития, уделяя особое внимание уязвимым сообществам.

По мере развития двухдневной встречи становится очевидным, что ставки высоки как для Азербайджана, так и для международного сообщества. PreCOP29 — это не только репетиция более масштабных переговоров в ноябре, но и возможность укрепить доверие, разрешить спорные вопросы и гарантировать, что все голоса — особенно голоса наиболее пострадавших стран — будут услышаны и отражены в окончательных результатах.

Бакинский саммит завершится полномасштабной сессией COP29 в ноябре, где почти 200 стран соберутся для переговоров о следующем этапе реализации Парижского соглашения. Поскольку мир сталкивается с беспрецедентными проблемами, связанными с климатом, ожидания высоки, что COP29 примет выполнимые обязательства.

Пока делегаты в Баку продолжают вести эти сложные переговоры, основное внимание по-прежнему уделяется преодолению разногласий и укреплению чувства общей ответственности. «Климатический кризис не знает границ», — напомнила собравшимся заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед. «Настало время действовать с той срочностью и единством, которых требует этот кризис».

Успех PreCOP29 будет оцениваться не только по достигнутым соглашениям, но и по импульсу, который он создаст для COP29 — саммита, который может оказаться решающим моментом в глобальной борьбе с изменением климата.