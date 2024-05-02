В своей пламенной программной речи на митинге в Тбилиси Бидзина Иванишвили, почетный председатель партии "Грузинская мечта", заявил о важном повороте во внутренней и внешней политике Грузии, сигнализируя о своем неизменном влиянии на управление страной. Выступление Иванишвили подчеркнуло его конфронтационную позицию по отношению к оппозиции и влиянию Запада, что вызвало опасения по поводу демократического пути Грузии.

Во время митинга 29 апреля Иванишвили обвинил западные страны в стремлении к насильственной смене режима в Грузии и назвал оппозицию и гражданское общество "агентами иностранных государств" и "партией войны". Он открыто признал, что спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" направлен на подавление деятельности НПО, что согласуется с тем, что критики окрестили "российским законопроектом об иностранных агентах".

Это заявление прозвучало на фоне эскалации напряженности в Тбилиси, где 20 апреля грузинская полиция применила газ и резиновые пули для разгона протестующих, что свидетельствует об ужесточении подхода к борьбе с инакомыслием. Впоследствии, 1 мая, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе повторил риторику Иванишвили, обвинив оппозиционные группы и НПО в провоцировании беспорядков и пообещав продвигать закон об иностранных агентах, чтобы "успокоить страну".

В качестве стратегического шага в парламенте правящая партия провела законопроект во втором чтении при поддержке значительного большинства, в то время как попытки оппозиции оспорить результаты судебного разбирательства привели к исключению четырех ее членов из состава ассамблеи. Ожидаемое принятие законопроекта и последующее ожидаемое президентское вето представляют собой процедурную формальность перед его вступлением в силу.

Обостряющаяся политическая драма отражает более глубокий кризис, поскольку администрация Иванишвили, по-видимому, все больше изолируется от западных партнеров. В политических кругах обсуждается возможность получения военной поддержки со стороны России, если правительство почувствует серьезную угрозу, - шаг, который ознаменовал бы резкое изменение внешнеполитической ориентации Грузии.

Политический аналитик Тенгиз Аблотия обратил внимание на поляризацию в грузинском обществе, отметив, что реальная поддержка "Грузинской мечты" может составлять всего 10-15%, при этом большая часть ее очевидной базы склоняется к лояльности с помощью угроз безработицы и политического возмездия. Эта вынужденная лояльность перекликается с прошлой политической динамикой при Михаиле Саакашвили, который сейчас является символическим главой разрозненной оппозиции.

В то время как Европа и Соединенные Штаты борются с уменьшением влияния на грузинскую политику, надвигающееся принятие закона об иностранных агентах грозит еще больше усилить репрессии правительства против инакомыслия и деятельности НПО, что потенциально может привести Грузию к автократии.

Складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что улицы Тбилиси останутся полем битвы за душу нации, и немедленного урегулирования не предвидится. Столкновение воль между правительством, склоняющимся к авторитаризму, и стойкой гражданской оппозицией свидетельствует о том, что Грузию ожидают неспокойные времена.