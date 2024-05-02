Азербайджан и Узбекистан углубляют экономические связи с помощью Совместного инвестиционного фонда в размере 500 миллионов долларов

В ходе первого узбекско-азербайджанского межрегионального форума, состоявшегося в Ташкенте, Азербайджан и Узбекистан подписали 11 стратегических соглашений, включая создание совместного инвестиционного фонда на сумму 500 миллионов долларов, что стало важным шагом на пути укрепления их экономического партнерства.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, возглавлявший делегацию своей страны, подчеркнул, что ожидается, что новый фонд увеличит товарооборот и расширит промышленное сотрудничество между двумя странами. Объем фонда, первоначально установленный на уровне 500 миллионов долларов, в будущем может быть увеличен в зависимости от его успехов в стимулировании двусторонней торговли и инвестиций.

Кроме того, была подписана всеобъемлющая дорожная карта сотрудничества между столицами Ташкентом и Баку, а также соглашения об установлении побратимских отношений между Бухарой и Ленкоранью, Хивой и Шушой, Кокандом и Шеки, а также Самаркандом и Гянджей.

Бахтиер Саидов, исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана, подчеркнул беспрецедентный рост товарооборота между двумя странами, который с 2017 года увеличился в шесть раз. Общая цель - довести этот показатель до 1 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет. По словам министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова, обе страны стремятся снизить зависимость от дорогостоящего импорта из третьих стран путем расширения обмена товарами, пользующимися большим спросом, что позволяет прогнозировать потенциальное увеличение объемов двусторонней торговли.

На форуме также обсуждались новые промышленные проекты, в том числе расширение производства автомобилей в Гаджигабульском районе Азербайджана, создание хлопкового и текстильного кластера в Ишимли и развитие производства шелка в Барде. Узбекистан намерен увеличить производство пектина, строительных материалов и ювелирных изделий, используя азербайджанское партнерство и инвестиции.

Мероприятие также включало в себя 3-е заседание Узбекско-Азербайджанского делового совета и многочисленные двусторонние встречи предпринимателей, которые способствовали обсуждению вопросов расширения торгово-экономических обменов.

В ходе своего визита Джаббаров был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и подчеркнул в интервью телеканалу "Узбекистан 24", что двусторонние отношения в настоящее время являются приоритетными в четырех ключевых областях: транспорт, взаимные инвестиции, энергетика и промышленное сотрудничество. Он отметил, что динамика в этих секторах исключительно положительная, а торговый и транспортный оборот с Центральной Азией заметно выше, чем с другими регионами.

Это укрепление связей происходит по мере того, как обе страны стремятся укрепить свои позиции в качестве ключевых экономических центров в регионе Центральной Азии, используя свое стратегическое расположение и взаимодополняющие отрасли промышленности для содействия более широкой региональной экономической интеграции.