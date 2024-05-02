Изменилось ли что-либо в отношениях между Азербайджаном и Западом?

Недавние события указывают на изменение динамики отношений между Азербайджаном и западным миром, характеризующееся сдержанным тоном критики и растущим числом дипломатических контактов. Тем не менее, на фоне этих дипломатических инициатив непрекращающиеся аресты представителей гражданского общества и надвигающиеся санкции со стороны Соединенных Штатов подчеркивают сложности, лежащие в основе отношений Азербайджана с Западом.

Заметными примерами, свидетельствующими об оттепели, являются дискуссии о возвращении азербайджанской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), о чем свидетельствует заявление действующего председателя Комитета министров Совета Европы и министра иностранных дел Лихтенштейна Доминика Хаслера. Более того, встречи Президента Азербайджана с канцлером Германии Олафом Шольцем, телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и возобновление дипломатической деятельности посла Франции Анны Буайон вселили оптимизм в двусторонние отношения.

Однако на фоне этих дипломатических успехов продолжаются аресты деятелей гражданского общества в Азербайджане, что бросает тень на предполагаемые позитивные изменения в отношениях. Более того, угроза санкций со стороны американских законодателей в отношении высокопоставленных должностных лиц Азербайджана и карательные меры, введенные Соединенными Штатами против азербайджанских компаний за предполагаемую помощь России, создают дополнительные проблемы.

Политолог Ахмед Алили в программе «Сложный вопрос» анализирует эту сложившуюся ситуацию, утверждая, что понимание позиции Запада по отношению к Азербайджану - сложная задача, характеризующаяся двусмысленностью и колебаниями. Алили обращает внимание на вялую реакцию Соединенных Штатов и Европейского союза на вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, что свидетельствует об отсутствии ясности со стороны западных заинтересованных сторон.

Несмотря на эти трудности, Алили подчеркивает существенный вклад Азербайджана в ЕС, особенно в экономической и геополитической сферах. Стремление страны к внедрению стандартов НАТО в своих Вооруженных силах в сочетании с инвестициями в энергетическую безопасность и транспортную инфраструктуру позиционирует Азербайджан как ключевого игрока в усилиях по региональной стабильности и диверсификации энергетики.

Однако глубинные противоречия сохраняются, и Азербайджан отклоняется от интеграционных проектов, предусмотренных Соединенными Штатами и Европой. Алили подчеркивает позицию Баку, выступающего против предварительных условий для интеграции, выступая за целостный подход, который ставит во главу угла суверенитет и национальные интересы.

«Азербайджан всегда был против интеграционных проектов в желаемой США и Европой интерпретации, т.е. осуществления сначала политических реформ, а затем рассмотрения вопроса об интеграции», - сказал Алили.