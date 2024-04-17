Грузия вошла в братство государств против "иностранных агентов"

AFP
Несмотря на массовые акции протеста, многочисленные задержания протестующих и ранения людей в противостоянии с полицией, парламент Грузии принял в первом чтении спорный закон ""О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации. Организации будут обязаны каждый год заполнять финансовую декларацию. Отсутствие регистрации в качестве иноагента или отсутствие заполненной декларации повлечет за собой штраф в размере 25 тыс. лари ($9,398 тыс.)
Политические противники правящего большинства в парламенте от партии "Грузинская мечта", - сторонники экс-президента М.Саакашвили, называют этот закон "российским", так как в нем повторяется термин "иностранные агенты", заимствованный из такого же по содержанию закона РФ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (новая редакция от 11.03.24).
Наиболее влиятельная оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявляет, что приняв этот закон, руководимая фактически миллиардером Бидзиной Иванишвили грузинская власть лишит НПО и прессу в Грузии зарубежного финансирования, тем самым ослабит своих политических конкурентов, чтобы остаться у власти на бесконечный срок. Создается новый реестр, в который будут внесены "иноагенты".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отчаянно поддерживает оппозиционеров, и даже обратилась в Брюссель со срочной просьбой обсудить антидемократический, по ее мнению, закон на специальном заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 17-18 апреля. Вопроса Грузии в повестке дня заседания нет. Президент обещала наложить на закон вето, если он пройдет второе и третье чтение. "Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала она в интервью Би-би-си. Но тогда власть может начать процесс импичмента - вынужденной отставки Саломе Зурабишвили.
«Беспокойство вызывает то, что это точная копия закона Путина, который был принят в 2012 году и постепенно рос и развивался. Это закон против деятельности неправительственных организаций, против деятельности СМИ, и это закон против всех международных организаций наших стран-партнеров, стран Европы, Великобритании и США, которые поддерживают независимость Грузии, строительство государственных учреждений и развитие нашей экономики на протяжении более 30 лет", - заявила президент Зурабишвили.
В марте 2023 года власти Грузии, учтя массовые беспорядки, обещали отказаться от принятия законопроекта об иноагентах, который тогда назывался «О прозрачности иностранного влияния». Но в этом году этот же законопроект с измененным названием и текстом снова предложен в парламент от правящей политической силы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность страны. В частности, втягивают Грузию в конфликт на Украине.
Получающих западные гранты неправительственных организаций в маленькой, пятимиллионной Грузии больше 10 тысяч. На деньги из США и Европы НПО решают многочисленные социальные и политические задачи. Основную финансовую поддержку НПО получают от множества международных организаций. К самым крупным донорам можно отнести: Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, «Европейский фонд в поддержку демократии», американские «Национальный демократический институт» и «Национальный фонд в поддержку демократии» (USAID и NED), немецкие партийные структуры «Фонд Конрада Аденауэра», «Фонд Фридриха Эберта», «Фонд Генриха Белля», международную НКО «АйРЕКс», «Эмнести Интернешнл». Фонд Сороса «Открытое общество» осуществляет деятельность в Грузии с 1994 года и с тех пор уже инвестировал в страну более $100 млн. В 2023 году начат проект «Единая Грузия за Европу», целью которого является содействие интеграции Грузии в ЕС. Инициаторами проекта являются Фонд Конрада Аденауэра (KAS), Фонд «Открытое общество Грузии» (OSGF), Центр исследований экономической политики (EPRC) и Дом свободных журналистов (IJH). За 33 месяца на финансирование проекта отпущено около 3 миллионов евро.
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил в парламенте, что законопроект преследует лишь одну цель - прояснить, куда неправительственные организации тратят многомиллионные иностранные гранты. Однако новый закон не коснется государственных учреждений. В отличие от СМИ и неправительственных организаций, правительство не будет обязано «признавать», что оно является агентом другой страны. Государственные/бюджетные организации в Грузии только за последние 10 лет получили иностранные гранты на сумму около 2,8 миллиардов лари. Согласно государственному бюджету Грузии на 2023 год, различные мероприятия финансировались за счет иностранного гранта в размере 279 миллионов 550 тысяч лари. Из них 168 миллионов 650 тысяч лари – гранты, полученные от международных организаций, а 7 миллионов 600 тысяч лари – гранты, полученные от правительств иностранных государств. (1 Грузинский лари равно 0,38 долларов США). Осуществление проектов за счет иностранных грантов используется государством для собственного пиара, - считает автор статьи в "Грузия Онлайн".
Принятие закона, по мнению критиков, не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Тбилиси в ЕС.
К обсуждению законопроекта вернулись накануне выборов, которые пройдут в Грузии в октябре 2024 года, однако «Грузинскую мечту» это не смущает: В Грузии люди, которые голосуют за оппозицию, «Грузинскую мечту» не поддержат, даже если она этот закон отзовет. А для тех, кто за «Мечту» голосует, этот закон такого принципиального значения не имеет», — заявил грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в разговоре с РБК.
Внутренняя политика Грузии представляет собой противостояние правящего режима, который озабочен собственным выживанием, и раздробленной оппозиции, которая рвется к власти, писали год назад грузинские политологи Корнелий Какачия и Бидзина Лебанидзе. «Между ними оказалось гражданское общество, которое стремится в Европу и требует реформ», и закон об иноагентах стал попыткой взять его под контроль.
В Евросоюз находящаяся у власти «Грузинская мечта» не стремится. «Ведь Европа потребует от них демократии — соответственно, и сдачи власти когда-то, и настоящей реформы правосудия и сферы прав человека. Это явно ставит под сомнение их власть. Поэтому «Грузинская мечта» движется в сторону авторитарной России», — объясняет профессор Университета имени Г. Робакидзе Паата Закареишвили.
«Грузинская мечта» меняет траекторию внешней политики Грузии, чтобы остаться у власти, соглашается аналитик Гиорги Шаишмелашвили. «Они изменят курс, как во внешней политике, так и во внутренней, они пытаются уничтожить все точки свободы внутри страны», — говорит Шаишмелашвили. По его мнению, под удар попадут как неправительственные организации и независимые медиа, так и гражданское общество в целом.
Добавим, что руководство России в нескольких заявлениях отвергло причастность РФ к принятию в Грузии конфликтного закона.
В Азербайджане нет понятия "иностранный агент", но против финансируемых из-за рубежа НПО и прессы законом установлены строгие меры отчетности и контроля. С 2014 года Азербайджан ужесточил "закон О грантах", введя механизмы ограничения реализации в стране иностранных грантов, которые не соответствуют национальным интересам.
4 отзыв
Chingiz
2024-04-18
Есть такая поговорка, причем очень умная- Кто платит, тот и заказывает музыку и слово *ИНОАГЕНТ* вовсе не российское изобретение, а...американское и оно с существует с 50-х годов ХХ века с периода Маккартизма в США ... Естественно, что любая власть не хочет иметь в стране *агентов влияния* других стран и противоборствует им. Наши например, сразу возбуждают дело или за контрабанду или уклонение от налогов или просто за шпионаж ...К стати, покойный Эльчибей на этот счет был прагматичным сказав - Sen ne calirsan cal, men Heyvagulu oynayacam...то есть, -кто бы мне не платил, я свою политику вести буду. Но второго Эльчибея нет и не будет.
Jemin
2024-04-18
Почему иноагенты не устраивают перевороды в США или Великобритании? Что значит, ни одно правительство не потерпит шпионов или иностранных агентов? Что за привычка вешать ярлыки? Это методика авторитарных властей - задавить любого, кто разоблачает твои престпуления. НПО и гражданское общество - это инструмент открытых обществ, где простые люди могут влиять на политику. Там же , где власть коррумпирована и десятилетиями управляет страной, называя себя демократией, гражданское общество не нужно. В таких странах все наоборот: воров называют честными, честных иностранными агентами. Вот потому то и поперли из ПАСЕ и это только первый шаг.
Chingiz
2024-04-18
Честный журналист или НПО-ник никогда не возьмет деньги из чужой руки будь то спонсор или благодетель, так как должен знать, что *дармового сыра в мышеловке нет* , рано или поздно *добродетель * потребует делать то, что он велит . Запомните, что там где деньги , там ни свободы ни демократии нет...Ты можешь критиковать свое правительство, систему в целом, но только за свои деньги, заработанные в своей стране, а не за подачки зарубежного спонсора.
Jemin
2024-04-18
Судя по всему, вы один из тех самых честных журналистов, которые берут деньги у этой власти и убеждают население, что в стране все прекрасно, есть свобода слова, депутаты и чиновники не воруют, выборы честные, нет политзаключенных, есть свободный ти честный бизнесс. Так вот, гражданское общество. пресса должны говорить и изобличать именно это, а не брать деньги и властей и обманывать народ. А если они берут деньги за это, то они становятся частью этой преступной машины. При авторитарном режиме тебе не дадут зарабатывать деньги, чтобы ты изобличал , тебя обьявят наруоманом или контрабандистом, как ребят из Абзац Медиа. Сейчас в роли того самого добродетеля выступает правительство, которое говорит: пиши, что черное это белое. Деньги в данном случае, не цель, а средство. Если ты их используешь для того, чтобы оправдать всю эту мерзость, то ты такой же вор, как и режим. Если ты разоблачаешь их, то служишь СВОЕМУ народу, а не иностранному дяде.