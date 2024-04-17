Грузия вошла в братство государств против "иностранных агентов"

Несмотря на массовые акции протеста, многочисленные задержания протестующих и ранения людей в противостоянии с полицией, парламент Грузии принял в первом чтении спорный закон ""О прозрачности иностранного влияния". Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации. Организации будут обязаны каждый год заполнять финансовую декларацию. Отсутствие регистрации в качестве иноагента или отсутствие заполненной декларации повлечет за собой штраф в размере 25 тыс. лари ($9,398 тыс.)

Политические противники правящего большинства в парламенте от партии "Грузинская мечта", - сторонники экс-президента М.Саакашвили, называют этот закон "российским", так как в нем повторяется термин "иностранные агенты", заимствованный из такого же по содержанию закона РФ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (новая редакция от 11.03.24).

Наиболее влиятельная оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявляет, что приняв этот закон, руководимая фактически миллиардером Бидзиной Иванишвили грузинская власть лишит НПО и прессу в Грузии зарубежного финансирования, тем самым ослабит своих политических конкурентов, чтобы остаться у власти на бесконечный срок. Создается новый реестр, в который будут внесены "иноагенты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отчаянно поддерживает оппозиционеров, и даже обратилась в Брюссель со срочной просьбой обсудить антидемократический, по ее мнению, закон на специальном заседании Европейского совета, которое состоится в Брюсселе 17-18 апреля. Вопроса Грузии в повестке дня заседания нет. Президент обещала наложить на закон вето, если он пройдет второе и третье чтение. "Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала она в интервью Би-би-си. Но тогда власть может начать процесс импичмента - вынужденной отставки Саломе Зурабишвили.

«Беспокойство вызывает то, что это точная копия закона Путина, который был принят в 2012 году и постепенно рос и развивался. Это закон против деятельности неправительственных организаций, против деятельности СМИ, и это закон против всех международных организаций наших стран-партнеров, стран Европы, Великобритании и США, которые поддерживают независимость Грузии, строительство государственных учреждений и развитие нашей экономики на протяжении более 30 лет", - заявила президент Зурабишвили.

В марте 2023 года власти Грузии, учтя массовые беспорядки, обещали отказаться от принятия законопроекта об иноагентах, который тогда назывался «О прозрачности иностранного влияния». Но в этом году этот же законопроект с измененным названием и текстом снова предложен в парламент от правящей политической силы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что неправительственные организации подрывают безопасность страны. В частности, втягивают Грузию в конфликт на Украине.

Получающих западные гранты неправительственных организаций в маленькой, пятимиллионной Грузии больше 10 тысяч. На деньги из США и Европы НПО решают многочисленные социальные и политические задачи. Основную финансовую поддержку НПО получают от множества международных организаций. К самым крупным донорам можно отнести: Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, «Европейский фонд в поддержку демократии», американские «Национальный демократический институт» и «Национальный фонд в поддержку демократии» (USAID и NED), немецкие партийные структуры «Фонд Конрада Аденауэра», «Фонд Фридриха Эберта», «Фонд Генриха Белля», международную НКО «АйРЕКс», «Эмнести Интернешнл». Фонд Сороса «Открытое общество» осуществляет деятельность в Грузии с 1994 года и с тех пор уже инвестировал в страну более $100 млн. В 2023 году начат проект «Единая Грузия за Европу», целью которого является содействие интеграции Грузии в ЕС. Инициаторами проекта являются Фонд Конрада Аденауэра (KAS), Фонд «Открытое общество Грузии» (OSGF), Центр исследований экономической политики (EPRC) и Дом свободных журналистов (IJH). За 33 месяца на финансирование проекта отпущено около 3 миллионов евро.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил в парламенте, что законопроект преследует лишь одну цель - прояснить, куда неправительственные организации тратят многомиллионные иностранные гранты. Однако новый закон не коснется государственных учреждений. В отличие от СМИ и неправительственных организаций, правительство не будет обязано «признавать», что оно является агентом другой страны. Государственные/бюджетные организации в Грузии только за последние 10 лет получили иностранные гранты на сумму около 2,8 миллиардов лари. Согласно государственному бюджету Грузии на 2023 год, различные мероприятия финансировались за счет иностранного гранта в размере 279 миллионов 550 тысяч лари. Из них 168 миллионов 650 тысяч лари – гранты, полученные от международных организаций, а 7 миллионов 600 тысяч лари – гранты, полученные от правительств иностранных государств. (1 Грузинский лари равно 0,38 долларов США). Осуществление проектов за счет иностранных грантов используется государством для собственного пиара, - считает автор статьи в "Грузия Онлайн".

Принятие закона, по мнению критиков, не только ударит по независимым СМИ и гражданскому сектору, но и станет серьезным препятствием на пути Тбилиси в ЕС.

К обсуждению законопроекта вернулись накануне выборов, которые пройдут в Грузии в октябре 2024 года, однако «Грузинскую мечту» это не смущает: В Грузии люди, которые голосуют за оппозицию, «Грузинскую мечту» не поддержат, даже если она этот закон отзовет. А для тех, кто за «Мечту» голосует, этот закон такого принципиального значения не имеет», — заявил грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в разговоре с РБК.

Внутренняя политика Грузии представляет собой противостояние правящего режима, который озабочен собственным выживанием, и раздробленной оппозиции, которая рвется к власти, писали год назад грузинские политологи Корнелий Какачия и Бидзина Лебанидзе. «Между ними оказалось гражданское общество, которое стремится в Европу и требует реформ», и закон об иноагентах стал попыткой взять его под контроль.

В Евросоюз находящаяся у власти «Грузинская мечта» не стремится. «Ведь Европа потребует от них демократии — соответственно, и сдачи власти когда-то, и настоящей реформы правосудия и сферы прав человека. Это явно ставит под сомнение их власть. Поэтому «Грузинская мечта» движется в сторону авторитарной России», — объясняет профессор Университета имени Г. Робакидзе Паата Закареишвили.

«Грузинская мечта» меняет траекторию внешней политики Грузии, чтобы остаться у власти, соглашается аналитик Гиорги Шаишмелашвили. «Они изменят курс, как во внешней политике, так и во внутренней, они пытаются уничтожить все точки свободы внутри страны», — говорит Шаишмелашвили. По его мнению, под удар попадут как неправительственные организации и независимые медиа, так и гражданское общество в целом.

Добавим, что руководство России в нескольких заявлениях отвергло причастность РФ к принятию в Грузии конфликтного закона.

В Азербайджане нет понятия "иностранный агент", но против финансируемых из-за рубежа НПО и прессы законом установлены строгие меры отчетности и контроля. С 2014 года Азербайджан ужесточил "закон О грантах", введя механизмы ограничения реализации в стране иностранных грантов, которые не соответствуют национальным интересам.