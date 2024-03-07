Почему вооружаются армяне?

Закупка Арменией вооружений из Франции и Индии уже долгое время остается одной из главных тем в медиа-пространстве. Косвенно с этим связаны и ряд других тем: жесткая позиция Баку на переговорах по границам, актуализация понятия «Западный Азербайджан» и резкое ухудшение отношений между Баку и Западом (США и Францией).

Официальный Баку обвиняет Армению в территориальных притязаниях, а закупку вооружений госпропаганда называет проявлением реваншизма и расценивает, как угрозу Азербайджану.

Насколько обосновано стремление Армении закупать вооружения?

С точки зрения международного права Армения не находится под санкциями (как например Иран или Северная Корея). Поэтому, формально страна имеет полное право приобретать любое вооружение и запретить это невозможно.

Если исходить из итогов войны с Азербайджаном, то в пяти пунктах, предложенных Азербайджаном для заключения мира, нет пункта, запрещающего Армении закупку вооружений. Нет подобного запрета и в трех совместных заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России, а также в совместных заявлениях Баку и Еревана, принятых на европейских и американских площадках. Поэтому, требования прекратить закупку вооружений юридически необоснованны. При этом, Баку не возмущается закупками Ереваном вооружений из России, но негодует по-поводу поставок из Франции и Индии, что нелогично.

Ереван объясняет свои действия желанием защититься от внешней угрозы, что есть право любого суверенного государства.

Невозможно проводить параллели между Второй карабахской войной и итогами Второй мировой войны. Тогда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции и была вынуждена полностью разоружиться. По итогам же Второй карабахской войны Армения не имеет подобных обязательств.

Нравится это нам или нет, но Армения будет восстанавливать свою армию и приобретать вооружения, и уже ясно, что для Еревана будет открыт доступ к оружию из Франции, Индии, вероятно из США и других стран.

«Армяне пожалеют, если не откажутся от реваншизма»

Этот самый популярный тезис, повторяемый так называемыми экспертами, которые не слезают с телеэкранов. Что конкретно они подразумевают, не уточняется. Допустим, что армяне решат отвоевать Карабах и начнут боевые действия. Наш адекватный ответ с дальнейшим открытием дороги через Зангузур в Нахчыван будет выглядеть, как очередной урок оккупантам. Однако международное сообщество в лице ООН и всех других структур, нас осудит. США, Франция и другие могут ввести санкции и потребовать освободить суверенную территорию Армении, признанную ООН. Ссылки на условную границу и карты 1920 года вряд ли кого-то убедят. Нам напомнят те самые 4 резолюции Совбеза ООН, которыми Баку козырял 30 лет, доказывая грубейшее нарушение Арменией принципа территориальной целостности.

Значит ли это, что мы так и не добьемся открытия дороги в Нахчыван? Конечно, нет. Просто нынешнее предложение Еревана, что на дороге через Зангезур будет действовать армянская таможня и пограничники, нас не устраивает. Но можно ли убедить Ереван отказаться от этого и установить на дороге свободный режим?

Дело в том, что такой же режим будет действовать и для армянских товаров и граждан. Сейчас сложно представить, что пассажирский поезд Ереван-Москва следовал бы через территорию Азербайджана. Однако грузовые составы, безусловно, будут идти через нас. Наличие для них таможенного и пограничного режима, сделает перевозки товаров в Армению и обратно дороже и замедлит их.

Тоже самое касается железнодорожного сообщения Армении с Ираном через Нахчыван. В этом случае, пассажирские перевозки выглядят реально, но гражданам Армении придется дважды проходить контроль при въезде в Нахчыван (Садарак) и на выезде (Джульфа).

Создание упрощенного режима на Зангезурской дороге благоприятно повлияет и на открытие коммуникаций и границы между Турцией и Арменией.

Параллельная железная дорога в Нахчыван через Иран делает Баку независимым от ситуации в Армении, если там поменяется власть.

С экономической точки зрения Еревану выгоден Зангезурский коридор с учетом роста транзита из Китая в Европу. Если учесть, что единственная сухопутная связь Армении с Россией – дорога через Верний Ларс, закрыта по 4-5 месяцев в году, то выгода от Зангезурского коридора очевидна и без Китайского транзита. Однако тут есть существенная интрига. Армения не желает отдавать контроль над Зангезурской дорогой пограничникам России. Более того, Ереван делает шаги на вывод российских пограничников из Армении. Поэтому, сохранение их присутствия в Зангезуре противоречит стратегии «oсвобождения» Армении из под российской опеки.

Почему не удается договориться?

Как становится ясно из последних заявлений официальных лиц обоих стран, Мирный договор стал заложником не только Зангезурского коридора, но также делимитации границ и содержания армянской Конституции.

Требования Баку к Еревану устранить пункты Конституции, подразумевающие принадлежность Карабаха Армении, выглядят логично. Устранение этого упоминания как-бы лишает Армению легитимных претензий на Карабах. Однако, если Конституция будет изменена, это не значит, что армяне раз и навсегда откажутся от таких претензий. Неупоминание Карабаха в конституции Армении не значит, что в будущем территориальные претензии не будут выдвинуты. Это может сделать любая власть, которая сменит Пашиняна.

Необходимо признать, что в армянском обществе всегда найдутся политические силы, считающие возвращение Карабаха святым долгом. Вылечить этот невозможно. Можно сделать только так, чтобы данная идея стала для армян конрпродуктивной, чтобы сотрудничество стало явно лучше вражды.

Делимитации границ упирается в признание: кто что занял

Мы требуем вернуть 8 сел, захваченных в начале 90-х, а армяне говорят о захваченных нами 150 км километрах их территории. Идея бартера не работает, и ни одна из сторон не готова делать что-то в одностороннем порядке.

Есть мнение, что делимитация это все же второстепенный вопрос и на первом плане дорога через Зангезур. Судя по всему, без договоренности по Зангезуру вопрос делимитации так и повиснет в воздухе.

Рассуждая об отношениях Баку и Еревана нельзя забывать, что число игроков больше. Это Москва, Брюссель, Вашингтон, Париж, Тегеран и Анкара. Каждая из этих столиц оказывает влияние на ситуацию в регионе и ход переговоров. Противоречия между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и Парижем с другой явно не помогают Азербайджану и Армении договориться.

Последние шаги Еревана говорят о том, что курс на разрыв с Москвой стал неизбежным. Это не сулит стабильность региону и затронет в той или иной степени нас обязательно.

Сколько времени?

Не стоит думать, что нынешнее положение затянется на годы. Любое изменение геополитической ситуации грозит новой дестабилизацией и последующей неопределенностью. Армения решает вопросы не только с Азербайджаном, но и Россией. Точнее, Ереван пытается сбросить вековую зависимость от России. Плохо это или хорошо – другой вопрос. Однако быть инструментом давления на Армению в угоду имперским интересам других, врядли стратегически оправдано. Как говориться, в политике не бывает вечных друзей и врагов, есть только вечные интересы.

Баку следует поторопиться. Заключение мирного договора существенно оздоровит ситуацию. Открытие коммуникаций снимет многие факторы, способные возобновить вооруженный конфликт. Делимитация границ пройдет по взаимоприемлемой формуле, исключающей сохранение анклавов, прекратится давление на Азербайджан.

Альтернатива этому – напряженность и неблагоприятная международная среда, угроза санкций и возможность для больших держав вмешиваться в ситуацию.