Назначены спецпредставители президента в регионы Карабаха
Назначены спецпредставители президента в регионы Карабаха
Распоряжением главы государства Эльчин Юсубов назначен спецпредставителем президента в Ханкянди, Агдере и Ходжалы.
Другим распоряжением, Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента в Агдаме, Физули и Ходжавенде.
Политика
-
- 7 март 2024, 22:22
Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV 6 марта.
-
- 7 март 2024, 20:40
Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.
-
Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.
-
- 7 март 2024, 18:17
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.
Написать отзыв