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(7 часов назад)
Назначены спецпредставители президента в регионы Карабаха

Назначены спецпредставители президента в регионы Карабаха

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначены спецпредставители президента в регионы Карабаха

Распоряжением главы государства Эльчин Юсубов назначен спецпредставителем президента в Ханкянди, Агдере и Ходжалы.

Другим распоряжением, Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента в Агдаме, Физули и Ходжавенде.

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