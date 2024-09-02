ЦИК обнародовал предварительные итоги парламентский выборов

Поиск идентичности и смысла жизни современными людьми — тема, к которой в последнее время обращаются многие художники. Групповая выставка «Все будет хорошо: завтра или когда-нибудь» в галерее YAY представляет работы Расима Бабаева, Эльшана Бабы, Орхана Гусейнова, Терлана Горчу, Аиды Махмудовой, Кафара Рзаева, Замира Сулейманова и ЧИНГИЗА. Эта выставка исследует различные аспекты истины и идентичности через призму современности. Куратором выставки является Захра Мамедова, и она фокусируется на том, как искусство влияет на людей.