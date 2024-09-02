ЦИК обнародовал предварительные итоги парламентский выборов
Предварительные официальные итоги прошедших 1 сентября парламентских выборов подтвердили результаты «экзит-поллов».
Партия президента Азербайджана Ильхама Алиева «Ени Азербайджан» (ПЕА) обновляет свое абсолютное большинство в Милли Меджлисе и получает 68 мест.
Еще 44 мандата достанутся так называемым «независимым», которые известны провластной позицией.
Три депутата будет иметь партия Гражданской солидарности (Фазаил Ибрагимли, Рафаэль Гусейнов и Танзиля Рустамханлы), два – партия Справедливости, права и демократии (Гудрат Гасангулиев и Эльчин Мирзабейли), по одному - партия «Республиканская альтернатива» (Эркин Гадирли), партия Национальной незаввисимости (Арзухан Алиев), партия Демократических реформ (Асим Моллазаде), партия «Отечества» (Гюнай Агамалы), партия Великое созидание (Фазиль Мустафа), партия Великий Азербайджан (Эльшад Мусаев), Национального фронта (Рази Нуруллаев), Азербайджанская партия демократического просвещения (Эльшан Мусаев).
Как сообщил глава Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов явка на выборах составила 37,27%.
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1 отзыв
Müslüm Əliyev
2024-09-02
На выборы без выбора пришло немногим более 1/3 избирателей. Думаю что их было ещё меньше, а 37,27% нарисовали. Таким образом это парламент меньшинства населения.