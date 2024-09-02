В жестко контролируемой избирательной среде внеочередные парламентские выборы в Азербайджане завершились в 7 часов вечера по местному времени, собрав явку избирателей всего в 34% к концу дня. Отсутствие минимального порога явки в избирательном законодательстве Азербайджана означает, что этот уровень участия достаточен для подтверждения результатов.

Эти выборы знаменуют собой важный момент в истории Азербайджана, поскольку голосование впервые состоялось на освобожденных территориях Карабаха. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о самой высокой явке в Ханкендинском избирательном округе № 122, где к 17:00 проголосовали почти 50% зарегистрированных избирателей.

Несмотря на утверждения правительства о гладком избирательном процессе, голосование было омрачено обвинениями в широко распространенных нарушениях и насилии. В сообщениях оппозиционных партий и независимых наблюдателей подробно описывались случаи вброса бюллетеней, голосования по принципу «карусели» и даже нападения на кандидатов от оппозиции, наблюдателей и журналистов. Ожидается, что ЦИК аннулирует результаты на нескольких участках, ссылаясь на отсутствие влияния этих районов на общий подсчет голосов — знакомая картина в истории выборов в стране.

Средства массовой информации сыграли решающую роль в выявлении этих несоответствий. Однако Министерство внутренних дел и Агентство по развитию СМИ быстро отреагировали, обвинив журналистов в участии в выборах с поддельными удостоверениями.

Поддержку честности выборов в основном высказали международные наблюдатели, поддерживающие союзников Азербайджана. Российские и белорусские наблюдатели полностью одобрили выборы, а Гурбан Хусейн, член Палаты лордов Великобритании, заявил, что выборы в Азербайджане прошли аналогично выборам в Великобритании. Мнения европейских организаций, наблюдавших за выборами, на момент подготовки отчета были недоступны.

Предварительные результаты ожидаются в понедельник, хотя некоторые кандидаты уже поделились своими результатами в социальных сетях. Вафа Наги, кандидат от Нефтчалинского района, одержал победу над Танзилой Рустамханлы, которую, как сообщается, поддержали исполнительные власти района. Экзит-пол, проведенный AzTV, показал сильные результаты кандидатов от правящей партии «Ени Азербайджан».

Однако оппозиция поспешила осудить этот процесс. Али Керимли, лидер бойкотировавшей выборы Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), заявил в Facebook, что президент Ильхам Алиев «полностью разрушил институт выборов». Он утверждал, что в Азербайджане отсутствует настоящая политическая конкуренция, и избираться могут только те, кому доверяет президент.

«В стране на самом деле только один избиратель. «Избранными» могут быть только те, кому он доверяет. Число политзаключенных в Азербайджане бьет рекорды, институт наблюдателей за выборами уничтожен, а на проведение митингов по-прежнему действует негласный запрет», — написал Керимли.

Иса Гамбар, председатель партии «Мусават», повторил эти опасения в интервью «Голосу Америки», подробно описав насилие в отношении наблюдателей своей партии и повсеместное использование традиционных методов фальсификации выборов. «Наша цель участия в выборах состояла в том, чтобы выступить против политики правительства по уничтожению выборов и разоблачить фальсификацию. К сожалению, мы не наблюдали никакой особой активности избирателей».

Бывший председатель партии «Мусават» Ариф Гаджилы в интервью информационному агентству «Туран» высказался о разочаровании общественности в избирательном процессе. Он отметил, что официальные цифры явки, вероятно, были завышены и что выборы представляют собой еще одну упущенную возможность восстановить демократию и гражданский мир в Азербайджане.

Гаджилы далее раскритиковал вероятный состав нового Милли Меджлиса, предсказав, что он будет еще более подчинен исполнительной власти, чем его предшественник. «Миллий Меджлис будет исполнительным органом власти, а не представителем народа, защищающим интересы общества», - сказал он.

На международной арене Гаджилы предупредил, что и без того запятнанный имидж Азербайджана будет страдать еще больше по мере ухудшения отношений с демократическими странами и усиления требований к Азербайджану. Внутри страны он предсказал продолжение авторитарной политики правительства, с малой надеждой на освобождение политических заключенных или улучшение политических свобод.

Выборы проводились в 125 округах, на 6478 избирательных участках, 1000 из которых были оборудованы веб-камерами. Право голоса имели более 6,4 млн граждан, было напечатано более 6,5 млн бюллетеней. В выборах приняли участие представители 25 политических партий, за ходом выборов наблюдали 112 749 местных и 598 международных наблюдателей из 51 организации и 69 стран. Всего за 125 мест в Милли Меджлисе боролись 990 кандидатов.

Пока Азербайджан ждет официальных результатов, последствия выборов, вероятно, усугубят политический раскол в стране и поставят новые вопросы о ее демократическом будущем.