Интригующее театральное возвращение: «Гостья с того света» украсит сцену Оперной студии

19 октября на сцену Оперной студии вернется расширенная версия спектакля «Гостья с того света» , основанная на пронзительной пьесе Лалы Алиевой-Клычковой «Мазурка для пеларгонии» , предлагая зрителям захватывающее исследование человеческого отчаяния, стойкости и искупления.

В пьесе рассказывается история Хеллады, женщины, чья жизнь скатилась в ошеломляющую бездну однообразия. Брошенная обществом и забытая теми, кто когда-то ее окружал, Хеллада поддалась жизни, сформированной рутиной, ее единственным постоянным спутником был алкоголь — тщетная попытка вылечить ее отчаяние. Однако музыка остается ее единственной связью с миром, обеспечивая ей и средства к существованию, и хрупкое чувство утешения. Но когда она встречает таинственного незнакомца в, казалось бы, обычный день в парке, ее застойное мировоззрение внезапно подвергается сомнению. Эта встреча, окутанная интригой, обещает изменить ее восприятие как жизни, так и самой себя непредвиденным образом.

Спектакль создан на основе талантов культурной элиты Азербайджана. Заслуженные артисты Сугра Багирзаде и Антон Ферхтандт привносят на сцену свои закаленные навыки, в то время как Инга Бахолдина, перспективная выпускница студии AVIV, добавляет свой собственный стиль. Спектакль, поставленный Лалой Алиевой-Клычковой — выпускницей киношколы Рустама Ибрагимбекова, — является свидетельством эволюционирующего видения Алиевой-Клычковой как писателя и режиссера. Ее глубокое понимание нюансов человеческих эмоций, выраженное посредством сочетания музыки, минимализма и экзистенциального диалога, отражает ее растущий статус в мире азербайджанского театра.

Независимая театральная мастерская « Два стула» , премьера которой состоялась в марте 2023 года и которая быстро получила признание в качестве члена Ассоциации театральных деятелей России за рубежом, сыграла важную роль в воплощении этого проекта в жизнь. Благодаря творческой команде, включающей звукорежиссера Теймура Абдуллаева, музыканта Руслана Гусейнова и дизайнера Дмитрия Бужделева, постановка обещает предложить богатый сенсорный опыт. Такие актеры, как Айхан Гаджиев, а также вокалистки Самира Оджадгвердиева и Нармина Мамедова дополняют актерский состав, обеспечивая эмоционально захватывающее представление.

Во многих отношениях «Гостья с того света» отражает путь независимого театра в Азербайджане, который, как и «Хеллада», стремится вернуть себе голос среди трудностей. Пока зрители готовятся к этому эмоционально многослойному представлению, становится ясно, что на сцене Opera Studio вот-вот произойдет не только возвращение, но и пробуждение.

Для тех, кто заинтересован в том, чтобы увидеть это уникальное произведение, билеты можно приобрести как в городских кассах, так и онлайн на сайте iTicket . Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь по телефону (051) 303 35 40.

Пока Хеллада готовится к встрече со своим загадочным гостем, зрители приглашаются стать свидетелями истории, которая одновременно кажется глубоко личной и имеет всеобщий резонанс — размышления о самой природе человеческой выносливости и трансформации.