Швейцарская исполнительница Софи де Куа выступит с концертами в Баку
Швейцарская исполнительница Софи де Куа выступит с концертами в Баку
Швейцарская исполнительница Софи де Куа выступит в Баку в рамках «Тура по наведению культурных мостов». Концерт состоится 18 сентября в 19:00 в Театре Рашида Бейбутова по инициативе посольства Швейцарии в Азербайджане.
Еще один концерт состоится 19 сентября в 20.00 в Зале мероприятий Atelier 61. 19 сентября певица проведет мастер класс в Национальной консерватории.
Использование музыки для соединения культур является жизненным кредо молодой певицы Софи де Куа и сопровождающего ее музыканта Симона Жаккарда.
Родившаяся в Швейцарии, Софи выросла в Нью-Йорке. Она окончила музыкальную школу в Париже, выучила китайский язык и его диалекты.
Азербайджан станет 16-ой страной, где она выступит с концертами. Ранее вместе с Жаккардом она выступила в Ливане, Швейцарии, Бельгии, США, КНР, Индии, Сингапуре, Японии, Румынии, Польше, Турции, Италии, Франции, Испании и Великобритании.
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