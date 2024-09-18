Швейцарская исполнительница Софи де Куа выступит с концертами в Баку

Швейцарская исполнительница Софи де Куа выступит с концертами в Баку

Швейцарская исполнительница Софи де Куа выступит в Баку в рамках «Тура по наведению культурных мостов». Концерт состоится 18 сентября в 19:00 в Театре Рашида Бейбутова по инициативе посольства Швейцарии в Азербайджане.

Еще один концерт состоится 19 сентября в 20.00 в Зале мероприятий Atelier 61. 19 сентября певица проведет мастер класс в Национальной консерватории.

Использование музыки для соединения культур является жизненным кредо молодой певицы Софи де Куа и сопровождающего ее музыканта Симона Жаккарда.

Родившаяся в Швейцарии, Софи выросла в Нью-Йорке. Она окончила музыкальную школу в Париже, выучила китайский язык и его диалекты.

Азербайджан станет 16-ой страной, где она выступит с концертами. Ранее вместе с Жаккардом она выступила в Ливане, Швейцарии, Бельгии, США, КНР, Индии, Сингапуре, Японии, Румынии, Польше, Турции, Италии, Франции, Испании и Великобритании.