В мире искусства турецкая художница Сюзан Мурат воплощает свое видение в жизнь

В оживленной беседе с агентством Turan турецкая художница Сюзан Мурат, известная своим уникальным подходом к текстильному искусству, поделилась своей страстью и видением своего ремесла. В отличие от многих современников, предпочитающих традиционную живопись, Мурат обратилась к иголке и ниткам, чтобы выразить свои художественные идеи, превращая ткань в полотна, наполненные жизнью и цветом.

Путь Мурат в мир профессионального искусства начался в старших классах школы под руководством вдохновляющего учителя рисования. Хотя изначально она обучалась искусству рисования маслом и гуашью, свое истинное призвание она нашла в текстильном искусстве во время учебы в университете на строительном отделении инженерного факультета. "Игла стала моей кистью, нитки - моими красками", - объясняет Мурат, описывая свой переход к вышивке после того, как она почувствовала себя скованной повторяющимися узорами и традиционными методами.

Отвергая старую поговорку о том, что рукоделие - это низшая форма творчества, Мурат отстаивает медиумизм как законную и мощную форму художественного самовыражения. Ее работа направлена на то, чтобы затронуть эмоциональный резонанс зрителей, вовлекая их в повествование, сотканное из ее ярких нитей. Одна из ее заметных работ, "Балерина", отражает ее видение свободы человека с помощью выразительных синих оттенков.

Мурат черпает вдохновение у разных художников, в том числе у Ашрефа Армаги, слепого от рождения художника, который воспринимает мир через прикосновение, и Османа Хамди Бея, чей многогранный подход к искусству оказал на нее глубокое влияние. Она рассматривает свое искусство как динамичную область, где эмоции и материал сливаются воедино, образуя яркие выражения человеческого опыта.

Работы Мурат, которая в настоящее время участвует в Измирской художественной ярмарке, привлекли внимание как внутри страны, так и за рубежом. Она предпочитает демонстрировать свои работы на выставках и аукционах, получая удовольствие от непосредственного общения с любителями искусства и коллекционерами. Ее первая выставка, прошедшая в Фонде журналистских расследований Угура Мумчу в Анкаре, стала важной вехой, и она продолжает использовать эти возможности для общения с более широкой аудиторией.

Несмотря на изнурительный характер своей работы, Мурат признается, что никогда не устает от своего ремесла. Каждый проект приносит новые впечатления, подпитываемые безграничными возможностями ее воображения и тактильными ощущениями от используемых материалов. "Каждый раз, когда я захожу в свою мастерскую, меня переполняет волнение, мне не терпится увидеть, какие новые формы выйдут из-под моих рук", - говорит она.

История Сюзан Мурат не просто об искусстве, она о том, как разрушить границы и переосмыслить рамки творчества. Ее работы, представляющие собой смесь традиций и инноваций, приглашают нас пересмотреть возможности текстильного искусства и его место в более широком контексте художественного самовыражения.