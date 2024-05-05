В понедельник ожидаются осадки и похолодание
6 мая в Баку и на Апшероне ожидается пасмурная погода. Вечером и ночью ожидается дождь с грозой. Ветер северо-западный.
Температура воздуха ночью +10+14, днем +15+19 градусов.
В регионах Азербайджана также ожидаются дожди, местами интенсивные. В высокогорных районах - грозы, град, снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер, порывистый.
Температура воздуха в низменности ночью +11+15 градусов, днем 16-21, в горах ночью +2+7, днем +7+12 градусов.
Общество
-
В Азербайджане, стране, известной своим культурным разнообразием и религиозной терпимостью, православные христиане отметили один из самых значительных и радостных праздников — Пасху. В ночь с 4 на 5 мая в православных церквях Баку и других регионов прошли праздничные мероприятия, наполненные богатыми традициями и обрядами праздника.
-
4 мая сотрудники полиции города Сумгайыт во исполнение судебного постановления надели электронный браслет наблюдения на азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу в его доме. Это устройство ограничивает передвижения Ибадоглу определенным районом, что свидетельствует о продолжении его юридических проблем.
-
- 5 май 2024, 12:05
В июне откроется пляжный сезон, Центр гигиены и эпидемиологии объявит о загрязненности морской воды в одних пляжах, и чистоте в других. Ежегодно бактериологические показатели морской воды на пляжах Апшерона остаются прежними: северный берег полуострова относительно чист, а пляжи рядом с Баку, Сумгайытом, в Яламе и Хачмазе могут наградить купальщиков тяжелыми болезнями.
-
- 4 май 2024, 22:42
В живописном бакинском районе Сабаиль, с видом на Каспийское море, юрист Аслан Исмаилов вместе с группой преданных своему делу экоактивистов отметили сегодня важную веху: седьмую годовщину парка, созданного на некогда заброшенном склоне холма, подверженном оползням.
Написать отзыв