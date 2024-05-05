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(2 часа назад)
В понедельник ожидаются осадки и похолодание
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В понедельник ожидаются осадки и похолодание

6 мая в Баку и на Апшероне ожидается пасмурная погода. Вечером и ночью ожидается дождь с грозой. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью  +10+14, днем ​​+15+19 градусов.

В регионах Азербайджана также ожидаются дожди, местами интенсивные.  В высокогорных районах - грозы, град, снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер, порывистый.

Температура воздуха в низменности ночью +11+15 градусов, днем ​​16-21, в горах ночью +2+7, днем ​​+7+12 градусов.

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