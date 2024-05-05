В понедельник ожидаются осадки и похолодание

В июне откроется пляжный сезон, Центр гигиены и эпидемиологии объявит о загрязненности морской воды в одних пляжах, и чистоте в других. Ежегодно бактериологические показатели морской воды на пляжах Апшерона остаются прежними: северный берег полуострова относительно чист, а пляжи рядом с Баку, Сумгайытом, в Яламе и Хачмазе могут наградить купальщиков тяжелыми болезнями.