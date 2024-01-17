  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast70 C
  • Пятница, 19 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
2023 год характеризуется давлением на СМИ

2023 год характеризуется давлением на СМИ

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

2023 год характеризуется давлением на СМИ

Международная ассоциация защиты прав человека опубликовала доклад, проливающий свет на состояние свободы СМИ в Азербайджане в течение 2023 года. В докладе, озаглавленном "Ситуация со СМИ в Азербайджане в 2023 году: аресты и преследования", обрисовывается картина политического давления, насилия в отношении журналистов и систематического подавления независимых СМИ.

В докладе подчеркивается, что борьба Азербайджана со свободой слова не является новым  явлением, но с годами усилилась. Власти, как утверждается, с 2021 года проводят политику, направленную на ликвидацию независимых СМИ, создавая атмосферу страха и репрессий.

Согласно отчету, журналисты и блогеры, критикующие правительство, сталкивались с арестами, запретами на поездки и насилием со стороны полиции. Правительство якобы манипулирует законодательством, чтобы подавить инакомыслие, ограничивая свободу выражения мнений. Даже критические замечания в социальных сетях приводят к арестам, создавая всепроникающую атмосферу самоцензуры среди независимых журналистов и блогеров.

В докладе обращается внимание на тревожную взаимосвязь между увеличением числа арестов и изменениями во внешней политике Азербайджана. Поскольку страна, по-видимому, все теснее сближается с Россией, репрессии против независимых голосов усиливаются. Власти, как утверждается, стремятся заставить замолчать представителей оппозиции, активистов гражданского общества и свободные СМИ, рассматривая их как угрозу надвигающимся политическим переменам.

Медийное пространство в Азербайджане, согласно отчету, находится под строгим контролем правительства. Независимое телевидение, радиопередачи и критически настроенные печатные газеты были подавлены. Такие веб-сайты, как Azadlig и Meydan TV, были заблокированы, и в стране нет независимых телеканалов. Контроль властей распространяется на онлайн-платформы, блогеры вынуждены регистрировать домены за пределами Азербайджана, чтобы избежать ограничений.

В докладе подробно описывается вызывающая тревогу практика целенаправленных арестов и давления на журналистов. Конкретные случаи, такие как длительное содержание под стражей Аваза Зейналлы и Эльнура Шукурова, иллюстрируют стратегию правительства по устранению инакомыслящих. В нем освещаются случаи пыток, административных арестов и неустанной кампании против тех, кто выражает критические взгляды.

В докладе подчеркивается, что наступление Азербайджана на свободу СМИ не осталось незамеченным на международном уровне. Такие организации, как Венецианская комиссия Совета Европы и влиятельные международные организации, критиковали страну за несоблюдение международных стандартов свободы выражения мнений. Действия правительства вызвали обеспокоенность у глобальных организаций, что привело к призывам к срочному вмешательству.

Доклад содержит рекомендации для оздоровления ситуации.

Международная ассоциация защиты прав человека создана в Бельгии в 2013 году Общественным объединением ”Правовое просвещение Сумгаитской молодежи“, газетой ”Во имя возрождения" и группой азербайджанских НПО и официально зарегистрировано государством. Основная цель международной организации-продвижение прав человека и фундаментальных свобод в странах с высоким риском, поддержка правозащитников и подготовка ежегодных отчетов о случаях нарушения прав человека во всем мире. Главой Международной организации является бывший политзаключенный, правозащитник и журналист Эльчин Мамед.

Написать отзыв

Общество

  • Школьники, поддерживаемые Azercell, успешно выступили на международном интеллектуальном соревновании по информатике Общество
    • 18 январь 2024, 17:06

    Школьники, поддерживаемые Azercell, успешно выступили на международном интеллектуальном соревновании по информатике

    Азербайджанская команда завоевала 4 медали на XX Международной Жаутыковской олимпиаде C 8 по 14 января 2024 года в Республике Казахстан прошла XX Международная Жаутыковская олимпиада по информатике, в которой приняли участие 700 учащихся из 16 стран мира. Школьники, проходящие подготовку и принимающие участие на международных олимпиадах по информатике при поддержке Azercell, присоединились к соревнованиям в режиме онлайн и завоевали в общей сложности 4 медали, в числе которых 2 серебряные и 2 бронзовые. Учащийся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев и ученик 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевали серебряные медали, а учащийся 10-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев и ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли были награждены бронзовыми медалями.

    Читать далее
  • Задержаны трое нарушителей границы Общество
    • 18 январь 2024, 16:16

    Задержаны трое нарушителей границы

    Двое граждан Пакистана Вали Нур Хан  (Wali Noor Khan) и Вахаб Абдул Таузил (Wahab Abdul Tauzeel) были задержаны 17 января около 2 часов ночи азербайджанскими пограничниками при попытке незаконного перехода государственной границы в направлении РФ.

    Читать далее
  • Рабочий погиб под завалом Общество
    • 18 январь 2024, 14:53

    Рабочий погиб под завалом

    Утром 18 января в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит во время строительства канализационной линии погиб рабочий. Как сообщили Turan в пресс-службе Генпрокуратуры, трагедия произошла в результате оползня.

    Читать далее
  • В пятницу потеплеет Общество
    • 18 январь 2024, 14:42

    В пятницу потеплеет

    19 января в Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, днем возможны небольшие осадки. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью +4+7, днем будет +7+12 градусов.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей