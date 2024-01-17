2023 год характеризуется давлением на СМИ

Международная ассоциация защиты прав человека опубликовала доклад, проливающий свет на состояние свободы СМИ в Азербайджане в течение 2023 года. В докладе, озаглавленном "Ситуация со СМИ в Азербайджане в 2023 году: аресты и преследования", обрисовывается картина политического давления, насилия в отношении журналистов и систематического подавления независимых СМИ.

В докладе подчеркивается, что борьба Азербайджана со свободой слова не является новым явлением, но с годами усилилась. Власти, как утверждается, с 2021 года проводят политику, направленную на ликвидацию независимых СМИ, создавая атмосферу страха и репрессий.

Согласно отчету, журналисты и блогеры, критикующие правительство, сталкивались с арестами, запретами на поездки и насилием со стороны полиции. Правительство якобы манипулирует законодательством, чтобы подавить инакомыслие, ограничивая свободу выражения мнений. Даже критические замечания в социальных сетях приводят к арестам, создавая всепроникающую атмосферу самоцензуры среди независимых журналистов и блогеров.

В докладе обращается внимание на тревожную взаимосвязь между увеличением числа арестов и изменениями во внешней политике Азербайджана. Поскольку страна, по-видимому, все теснее сближается с Россией, репрессии против независимых голосов усиливаются. Власти, как утверждается, стремятся заставить замолчать представителей оппозиции, активистов гражданского общества и свободные СМИ, рассматривая их как угрозу надвигающимся политическим переменам.

Медийное пространство в Азербайджане, согласно отчету, находится под строгим контролем правительства. Независимое телевидение, радиопередачи и критически настроенные печатные газеты были подавлены. Такие веб-сайты, как Azadlig и Meydan TV, были заблокированы, и в стране нет независимых телеканалов. Контроль властей распространяется на онлайн-платформы, блогеры вынуждены регистрировать домены за пределами Азербайджана, чтобы избежать ограничений.

В докладе подробно описывается вызывающая тревогу практика целенаправленных арестов и давления на журналистов. Конкретные случаи, такие как длительное содержание под стражей Аваза Зейналлы и Эльнура Шукурова, иллюстрируют стратегию правительства по устранению инакомыслящих. В нем освещаются случаи пыток, административных арестов и неустанной кампании против тех, кто выражает критические взгляды.

В докладе подчеркивается, что наступление Азербайджана на свободу СМИ не осталось незамеченным на международном уровне. Такие организации, как Венецианская комиссия Совета Европы и влиятельные международные организации, критиковали страну за несоблюдение международных стандартов свободы выражения мнений. Действия правительства вызвали обеспокоенность у глобальных организаций, что привело к призывам к срочному вмешательству.

Доклад содержит рекомендации для оздоровления ситуации.

Международная ассоциация защиты прав человека создана в Бельгии в 2013 году Общественным объединением ”Правовое просвещение Сумгаитской молодежи“, газетой ”Во имя возрождения" и группой азербайджанских НПО и официально зарегистрировано государством. Основная цель международной организации-продвижение прав человека и фундаментальных свобод в странах с высоким риском, поддержка правозащитников и подготовка ежегодных отчетов о случаях нарушения прав человека во всем мире. Главой Международной организации является бывший политзаключенный, правозащитник и журналист Эльчин Мамед.