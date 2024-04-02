  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear100 C
  • Среда, 3 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.

3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.

В среду, 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +6 +11°, днем  +14 +19°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам страны преимущественно без осадков, ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью составит +6 +11°, днем  +19 +24°.

В горах ночью ожидается +2 +7°, днем  +12 +17°.     

 

Написать отзыв

Общество

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей