3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.

3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.

В среду, 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +6 +11°, днем +14 +19°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам страны преимущественно без осадков, ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью составит +6 +11°, днем +19 +24°.

В горах ночью ожидается +2 +7°, днем +12 +17°.