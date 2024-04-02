3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.
3 апреля в Азербайджане воздух прогреется до +24°.
В среду, 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, подует умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +6 +11°, днем +14 +19°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам страны преимущественно без осадков, ночью и утром временами туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха в низменности ночью составит +6 +11°, днем +19 +24°.
В горах ночью ожидается +2 +7°, днем +12 +17°.
Общество
-
- 2 апрель 2024, 22:02
Трое иностранцев, изрисовавших граффити на вагонах бакинского метро привлечены к уголовной ответственности.
-
- 2 апрель 2024, 20:38
В Национальном собрании Азербайджана в настоящее время обсуждаются поправки к двум ключевым законам, касающимся муниципалитетов. В основном речь идет о сокращении числа муниципалитетов и их возможном объединении. Сторонники этих поправок утверждают, что такие изменения необходимы для повышения эффективности муниципальной деятельности. Однако на фоне этих обсуждений недавние муниципальные выборы в Турции вызвали споры относительно функционирования органов самоуправления в Азербайджане.
-
- 2 апрель 2024, 17:45
Три человека пострадали сегодня в результате подрыва на мине в селе Чайлы Тертерского района. Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры Азербайджана и ANAMA.
-
- 2 апрель 2024, 15:56
Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась о мерах, проведенных в марте по охране границ, борьбе с преступностью, нелегальной миграцией, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.
Написать отзыв