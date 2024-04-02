Пограничники в марте изъяли почти 180 кг наркотиков
Пограничники в марте изъяли почти 180 кг наркотиков
Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась о предпринятых в марте мерах по охране границ, борьбе с преступностью, нелегальной миграцией, контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.
В марте были задержаны 24 нарушителя границы, в том числе 8 граждан Азербайджана, 7 - Ирана, 3 - Афганистана, 2 - Пакистана, по 1 - Турции, России, Кот-д'Ивуара и Таджикистана.
В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 9 человек, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу с поддельными документами.
За нарушение правил пограничного режима были задержаны 856 человек.
Пограничники в марте также задержали 313 человек, объявленных правоохранительными органами в розыск.
Был предотвращен выезд из страны 454 лиц, которым было запрещено покидать Азербайджана. В то же время, был предотвращен въезд в Азербайджан 14 лиц.
Пограничники также изъяли из незаконного оборота 178 кг 597 г наркотиков и 8178 сильнодействующих таблеток, содержащих наркотические вещества.
Также была предотвращена контрабанда в общей сложности на 1 млн 122 тыс 461 манат, в том числе винтовки, патроны, валюта США и РФ, электрошокеры, рыба, лекарства, спиртные напитки и табачные изделия.
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