7 мая ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры

2 мая председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил о решении, которое всколыхнуло политические дискуссии в Азербайджане, о том, что парламентские выборы, запланированные на ноябрь, могут быть перенесены на ранний срок. Обоснование? Это совпадает по времени с COP29, Конференцией ООН по изменению климата, которая должна состояться в Азербайджане в ноябре этого года.