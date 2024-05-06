  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain130 C
  • Вторник, 7 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
7 мая ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры

7 мая ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

7 мая ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры

Во вторник в Баку и на Абшероне пройдут дожди, местами интенсивные с грозой. Ветер северо-западный.

Температура воздуха днем снизится до +13+15°.

В районах страны также пройдут осадки, местами интенсивные. Ветер восточный.

Температура воздха в низменности днем составит +15+20°в горах +7+12°.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей