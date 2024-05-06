7 мая ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры
7 мая ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры
Во вторник в Баку и на Абшероне пройдут дожди, местами интенсивные с грозой. Ветер северо-западный.
Температура воздуха днем снизится до +13+15°.
В районах страны также пройдут осадки, местами интенсивные. Ветер восточный.
Температура воздха в низменности днем составит +15+20°в горах +7+12°.
Общество
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2 мая председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов объявил о решении, которое всколыхнуло политические дискуссии в Азербайджане, о том, что парламентские выборы, запланированные на ноябрь, могут быть перенесены на ранний срок. Обоснование? Это совпадает по времени с COP29, Конференцией ООН по изменению климата, которая должна состояться в Азербайджане в ноябре этого года.
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- 6 май 2024, 15:30
Уничтожение зеленых насаждений в Баку вызвали обеспокоенность общественности, поскольку в нескольких парках по всему городу были замечены строительные работы, и в социальных сетях появились фотографии, отражающие ход работ. Примечательно, что в Наримановском районе, недалеко от кинотеатра "Достлуг" в парке шехидов, жители сообщают, что были вырублены деревья и огорожены участки для строительства высотных зданий.
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- 5 май 2024, 21:28
6 мая в Баку и на Апшероне ожидается пасмурная погода. Вечером и ночью ожидается дождь с грозой. Ветер северо-западный.
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В Азербайджане, стране, известной своим культурным разнообразием и религиозной терпимостью, православные христиане отметили один из самых значительных и радостных праздников — Пасху. В ночь с 4 на 5 мая в православных церквях Баку и других регионов прошли праздничные мероприятия, наполненные богатыми традициями и обрядами праздника.
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