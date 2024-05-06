И.Алиев принял губернатора Астраханской области РФ
И.Алиев принял губернатора Астраханской области РФ
6 мая глава государства Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина и членов его делегации.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью, а также проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Астрахани и перспективы сотрудничества.
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