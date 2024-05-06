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(2 часа назад)
И.Алиев принял губернатора Астраханской области РФ

И.Алиев принял губернатора Астраханской области РФ

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И.Алиев принял губернатора Астраханской области РФ

6 мая глава государства Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина и членов его делегации.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью, а также проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Астрахани и перспективы сотрудничества.

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