И.Алиев принял губернатора Астраханской области РФ

6 мая глава государства Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина и членов его делегации.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью, а также проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Астрахани и перспективы сотрудничества.