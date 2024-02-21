9-летняя девочка умерла от кори?
9-летняя девочка умерла от кори?
20 февраля 9-летняя Ругая Гасанова скончалась в больнице города Гянджа. Жительница Гедабейского района, 2014 года рождения была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на усилия врачей, она умерла в больнице.
Как сказано в сообщении TABİB (Агентство по управлению медицинскими образованиями) Гасанова заразилась 20 дней назад. Она была госпитализирована с диагнозом «плеврит».
В качестве причины смерти называется «дыхательная недостаточность».
18 февраля в Азербайджане от кори умер еще один ребенок.
В Госкомстате сообщили, что за 11 месяцев прошлого года в Азербайджане корью заразились 1493 человека. По данным из неофициальных источников, за последние месяцы в Азербадйжане от кори умерло более десяти человек.
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