Активист ПНФА был задержан во время посещения мемориала жертв Ходжалы
Активист ПНФА был задержан во время посещения мемориала жертв Ходжалы
В понедельник в ходе посещения группы членов партии Народного фронта мемориала жертв Ходжалинской резни, полиция задержала одного из них – Бабу Сулейманова.
Это произошло после того, как сторонники правящей партии «Ени Азербайджан» стали вытеснять членов ПНФА из общей колонны посетителей и между ними произошел инцидент.
После этого, полиция задержала Бабу Сулейманова, который якобы уколол иглой какого-то журналиста.
В пресс-службе МВД подтвердили, что Баба Сулейманлы был задержан по жалобе одного из участников мероприятия и после расследования был отпущен.
Общество
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