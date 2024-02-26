Активист ПНФА был задержан во время посещения мемориала жертв Ходжалы

Активист ПНФА был задержан во время посещения мемориала жертв Ходжалы

В понедельник в ходе посещения группы членов партии Народного фронта мемориала жертв Ходжалинской резни, полиция задержала одного из них – Бабу Сулейманова.

Это произошло после того, как сторонники правящей партии «Ени Азербайджан» стали вытеснять членов ПНФА из общей колонны посетителей и между ними произошел инцидент.

После этого, полиция задержала Бабу Сулейманова, который якобы уколол иглой какого-то журналиста.

В пресс-службе МВД подтвердили, что Баба Сулейманлы был задержан по жалобе одного из участников мероприятия и после расследования был отпущен.