Эскалация гонки вооружений между Азербайджаном и Арменией

В тени Южного Кавказа, региона, омраченного исторической напряженностью и недавними конфликтами, гонка вооружений между Азербайджаном и Арменией продолжает обостряться, подпитываемая геополитическими маневрами и военными приобретениями. На фоне стратегического сдвига Армении в сторону Франции и приобретения передовых вооружений Азербайджан отвечает собственным перевооружением, создавая условия для неустойчивого военного баланса в регионе.

Стратегический поворот Армении и военная модернизация

Недавние шаги Армении по отношению к Франции, члену НАТО, сигнализируют о значительной геополитической перекалибровке. Визит министра обороны Франции Себастьена Лекорня в Ереван в феврале 2024 года стал важной вехой, подчеркнув стремление Армении к более тесным связям с западными партнерами. Этот дипломатический подход находит отражение в стратегическом решении Армении заморозить свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), шаг, который подчеркивает готовность Еревана диверсифицировать свои партнерства в области безопасности, выходя за рамки традиционных альянсов.

В тандеме со своими дипломатическими маневрами Армения участвует в активном процессе военной модернизации, осуществляемой преимущественно французскими и частично индийскими поставщиками.

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил о том, что "Республика Армения закупает оружие и боеприпасы в целях защиты своей территориальной целостности и суверенитета. Закупленные Республикой Армения оружие и боеприпасы не направлены на агрессию против какой-либо страны", - сказал Папикян.

Однако известно, что любое оборонительное оружие может применяться для атаки, поскольку как минимум, защищает свои войска в обороне и обеспечивает безопасность атакующих.

Сравним потенциальные боевые возможности двух противостоящих армий на состояние февраля 2024 года.

Согласно французскому законопроекту о финансировании на 2024 год, Армения уже получила 24 БТР Bastion и ждет еще 26 бронеавтомобилей, которые в настоящее время находятся в производстве. В законопроекте указывается необходимость как можно более скорой доставки оборонительных вооружений по запросу Армении, чтобы ”не повторить ошибки, допущенные в ситуации с Украиной”.

Французские бронеавтомобили Bastion способны защитить экипаж и военнослужащих от стрелкового оружия, пулеметов и осколков артиллерийских снарядов. Автомобиль оснащен баллистической броней (защищающей от пуль и осколков), а также аналогичным баллистическим стеклом. Уровень защиты, по классификации НАТО, от первого до третьего, то есть броня автомобиля может спасти от пуль, ручных гранат, осколков и мин. В этом списке нет гранат, запускаемых с пехотного плечевого гранатомета, то есть экипаж Bastion сгорит от первого же выстрела азербайджанского гранатометчика.

Судя по распространенным из Армении фотографиям, французские БТР поставляются без полагающего пулеметного вооружения.

В октябре 2023 года Франция и Армения заключили меморандум о намерениях в сфере противовоздушной обороны. К документу прилагались контракты на покупку трех радаров Ground Master (GM200), а также приборов ночного видения. Радары производства корпорации Thalès позволяют распознавать воздушные объекты в радиусе 250 км, а ночная оптика произведена корпорацией Safran. 22 февраля Армения получила партию радаров и приборов ночного видения, - сообщила газета Figaro.

Сообщается о том, что Франция может поставить Еревану противовоздушные ракетные системы Mistral ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Эти установки крепятся на легком автомобиле (может использоваться Bastion). Способны поражать цели с низкой тепловой заметностью, дальностью перехвата до 8 км, высотой достижения цели от 500 м до 6 км.

Установки с Mistral легко поражаются любым беспилотником.

Вооруженные Силы Франции в три этапа проведут для ВС Армении курсы по ведению боя в горных условиях.

Однако эффективность этих приобретений в сдерживании потенциальных противников остается предметом пристального внимания, особенно в свете наращивания военной мощи самого Азербайджана.

Военная экспансия Азербайджана и стратегические расчеты

В ответ на усилия Армении по перевооружению Азербайджан приступил к собственной амбициозной военной экспансии, характеризующейся разнообразными приобретениями и стратегическими партнерствами. После 44-дневной войны 2020 года Азербайджан уделил приоритетное внимание укреплению своих вооруженных сил, используя партнерские отношения с региональными союзниками, такими как Турция и Пакистан, для закупки современного вооружения и укрепления своего оборонного потенциала.

Эксперт Фикрет Мамедов оценил новое оружие двух стран. В беседе с Turan он начал с довооружения азербайджанской армии. Сразу после войны МО Азербайджана увеличил количество общеармейского спецназа, созданного по модели турецкого коммандос. Для начала образовано 3 бригады (около 10 000 военных) и теперь проводится дальнейшее расширение.

Были приобретены израильские Xец-3 - система ПРО, которая может перехватывать баллистические ракеты в экзосфере на высоте до 100 километров и на расстоянии от 400 до 2,4 тысячи километров. Они созданы как противоядие специально против иранских баллистических ракет.

Заккуплены БПЛА Akinci у Турции. Основная цель покупки, это возможности системы запускать ракеты SOM дальностью до 250 км. У Турции были ограничения на их продажу, поскольку двигатели были не турецкие, и производитель поставил запрет на продажу Азербайджану. Теперь этой преграды нет, турки сами делают двигатели.

На днях сообщили о закупке пакистанских самолетов JF-17 Block III (скорее всего в количестве 25 шт.). Самолеты вполне пригодные для войны в нашем регионе и уж точно лучше того, что мы имеем на вооружении сегодня. Немного слабый радар, "видит" цели с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 3 метра на расстоянии 115 км., а то что ниже, к примеру ЭПР в 1 кв.м на расстоянии 85 км.

А у американских истребителей пятого поколения ЭПР всего 0.0001 кв.м, то есть увидит его наш пилот уже на расстоянии не более 25 км, а он нашего на расстоянии 225 км. К тому времени пока пилот JF-17 начнет протирать глаза, его собьют, запустив ракету с расстояния 150 км.

Но Азербайджану с США и НАТО вряд ли придется воевать. JF-17 Block III будут противостоять российским истребителям (они есть у Армении, у РФ и у Ирана). С ними эти самолеты будут воевать на очень достойном уровне, испытывая сложности только с Су-35. Пакистанские самолеты могут быть использованы также как средства ПРО для нейтрализации ракет противника.

По своим характеристикам пакистанские истребители полностью соответствуют новейшим модификациям F-16, которыми вооружены Турция и все прочие страны НАТО, заметил Ф.Мамедов.

Оценка военного баланса и последствий для региональной стабильности

Поскольку и Азербайджан, и Армения продолжают укреплять свой военный потенциал посредством стратегических партнерств и приобретений, хрупкий баланс сил на Южном Кавказе сталкивается с беспрецедентными вызовами. Распространение современных вооружений и возможность просчетов вызывают обеспокоенность в отношении стабильности и безопасности региона, последствия чего выходят за пределы границ этих двух стран.

Особую озабоченность вызывает риск непреднамеренной эскалации, вызванный развертыванием современного вооружения, и потенциальная возможность усиления напряженности вдоль спорных приграничных районов. Внедрение современных систем противоракетной обороны и беспилотных летательных аппаратов усложняет и без того нестабильную обстановку в области безопасности, увеличивая вероятность дестабилизирующих инцидентов.

В этом контексте дипломатические усилия по деэскалации напряженности и содействию мерам укрепления доверия имеют первостепенное значение. Международные заинтересованные стороны, включая региональные державы и глобальных игроков, таких как Европейский Союз и Организация Объединенных Наций, должны активно участвовать в содействии диалогу и снижении риска эскалации конфликта.