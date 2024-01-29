Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой

Бакинский апелляционный суд 29 января отклонил жалобу арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на запрет на встречи и телефонные разговоры с членами семьи.

Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимли, следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано, «чтобы помешать разоблачить других лиц, совершивших преступления».

Защита считает эти утверждения необоснованными.

* Наргиз Абсаламова является одной из шести журналистов и работников медиа, арестованных «по делу Abzas Media» с 20 ноября прошлого года. Все они обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media.