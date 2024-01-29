Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой
Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой
Бакинский апелляционный суд 29 января отклонил жалобу арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на запрет на встречи и телефонные разговоры с членами семьи.
Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимли, следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано, «чтобы помешать разоблачить других лиц, совершивших преступления».
Защита считает эти утверждения необоснованными.
* Наргиз Абсаламова является одной из шести журналистов и работников медиа, арестованных «по делу Abzas Media» с 20 ноября прошлого года. Все они обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media.
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