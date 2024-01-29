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(9 часов назад)
Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой

Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой

Бакинский апелляционный суд 29 января отклонил жалобу  арестованной журналистки Abzas Media Наргиз Абсаламовой на запрет на встречи и телефонные разговоры с членами семьи.

Как сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимли, следствие мотивирует запрет тем, что общение Абсаламовй с близкими может быть использовано, «чтобы помешать  разоблачить других лиц, совершивших преступления».

Защита считает эти утверждения необоснованными.

* Наргиз Абсаламова является одной из шести журналистов и работников медиа, арестованных «по делу Abzas Media» с 20 ноября прошлого года.  Все они обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media.

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