Арестованный активист требует вернуть его личные вещи
Арестованный активист требует вернуть его личные вещи (обновлено)
Член "Платформы III Республики" и движения NIDA Араз Алиев обратился в МВД с требованием вернуть, изъятые у него при задержании электронные устройства и личные вещи.
Алиев был задержан 23 декабря, а на следующий день арестован в административном порядке на 25 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» и «не подчинении полиции».
Он отверг обвинения и связал их со своей политической деятельностью.
Как рассказал активист после освобождения, 23 декабря при задержании, лица в штатском изъяли у него ноутбук и мобильный телефон, а также сумку с банковской и служебной картой и ключами от квартиры.
«Я до сих пор не знаю, где мои вещи хранятся и в каких целях используются», - сказал в беседе с корреспондентом Turan.
Алиев сообщил, что 26 января официально обратился в МВД с требованием возвращения изъятых у него вещей.
Один из двух ноутбуков, изъятых при задержании члены «Платформы III Республики» Араза Алиева принадлежал руководителю этой структуры Акифу Гурбанова.
Об этом он сам написал в facebook.
“ 23 декабря во время обеда в кафе я поделился в соцсетях сообщение о том, что за мной следят. Тогда, находившийся в офисе Араз Алиев забрал оттуда и мой компьютер», - отметил Гурбанов.
«Более месяца мы не можем получить какую-либо информацию об изъятых вещах. Адвокат Араза Алиева также обращался в правоохранительные и судебные органы», - продолжил Гурбанов.
Во время ареста у Алиева требовали включить компьютер Гурбанова. «Но поскольку он не знал мой пароль, то компьютер марки "Macbook" включить было невозможно.
Затем, он хотели получить у него показания о том что «я ношу при себе иностранную валюту и, что он неоднократно был свидетелем того, как я меняю валюту», - продолжил Гурбанов.
Он призвал МВД официально выразить свое отношение к этому вопросу. «Если есть какие либо обвинения, пусть объявят, если нет, то пусть вернут изъятые вещи», - сказал Гурбанов.
Общество
-
- 27 январь 2024, 13:17
В воскресенье, 28 января в Баку и на Апшеронского полуострова местами ожидаются осадки. На отдельных территориях ночью есть вероятность мокрого снега. Днем осадки постепенно прекратятся. Подует ночью и утром временами, усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью +1 +4°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
-
- 27 январь 2024, 00:26
Пассажирское судно "ПС 173» подало 26 января около 21.00 сигнал бедствия, после того, как экипаж обнаружил заполнение воды в носовой части, когда корабль находился в Каспийском море в районе острова Булла, в 30 км от Апшеронского побережья.
-
- 26 январь 2024, 17:15
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова.
-
- 26 январь 2024, 16:53
26 января двое студентов погибли, отравившись угарным газом. Трагедия произошла в Наримановском районе столицы, на съемной квартире, где проживали Сархан Гасанов 2002 г.р. и Али Гасанов 2001 г. р. По факту начато расследование прокуратурой Наримановского района.
Написать отзыв