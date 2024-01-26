Арестованный активист требует вернуть его личные вещи (обновлено)

Член "Платформы III Республики" и движения NIDA Араз Алиев обратился в МВД с требованием вернуть, изъятые у него при задержании электронные устройства и личные вещи.

Алиев был задержан 23 декабря, а на следующий день арестован в административном порядке на 25 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» и «не подчинении полиции».

Он отверг обвинения и связал их со своей политической деятельностью.

Как рассказал активист после освобождения, 23 декабря при задержании, лица в штатском изъяли у него ноутбук и мобильный телефон, а также сумку с банковской и служебной картой и ключами от квартиры.

«Я до сих пор не знаю, где мои вещи хранятся и в каких целях используются», - сказал в беседе с корреспондентом Turan.

Алиев сообщил, что 26 января официально обратился в МВД с требованием возвращения изъятых у него вещей.

Один из двух ноутбуков, изъятых при задержании члены «Платформы III Республики» Араза Алиева принадлежал руководителю этой структуры Акифу Гурбанова.

Об этом он сам написал в facebook.

“ 23 декабря во время обеда в кафе я поделился в соцсетях сообщение о том, что за мной следят. Тогда, находившийся в офисе Араз Алиев забрал оттуда и мой компьютер», - отметил Гурбанов.

«Более месяца мы не можем получить какую-либо информацию об изъятых вещах. Адвокат Араза Алиева также обращался в правоохранительные и судебные органы», - продолжил Гурбанов.

Во время ареста у Алиева требовали включить компьютер Гурбанова. «Но поскольку он не знал мой пароль, то компьютер марки "Macbook" включить было невозможно.

Затем, он хотели получить у него показания о том что «я ношу при себе иностранную валюту и, что он неоднократно был свидетелем того, как я меняю валюту», - продолжил Гурбанов.

Он призвал МВД официально выразить свое отношение к этому вопросу. «Если есть какие либо обвинения, пусть объявят, если нет, то пусть вернут изъятые вещи», - сказал Гурбанов.