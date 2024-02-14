  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist70 C
  • Четверг, 15 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Арестованный оппозиционер жалуется на ухудшение условий содержания

Арестованный оппозиционер жалуется на ухудшение условий содержания

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Арестованный оппозиционер жалуется на ухудшение условий содержания

Содержащийся в заключении активист партии Народного фронта Замин Салаев жалуется на ухудшение условий содержания в колонии.

Как сообщила Turan его супруга Саида Салаева, 13 февраля в ходе телефонного разговора, Замин пожаловался на проблемы со здоровьем и ухудшение условий его содержания.

«У него отекли ноги, болит сердце. Несмотря на это, его перевели в другой корпус, где большее заключенных. Там очень тесно, а бытовые условия хуже», - сказала супруга Салаева.

По ее словам, активист сообщил, что если ему не восстановят прежние условия содержания и не обеспечат медицинскую помощь, он объявит сухую голодовку.

«Ализамин уже провел длительную голодовку. Потом еще раз голодал некоторое время. Он и так подорвал здоровье. Новая голодовка может привести к необратимым последствиям», - отметила Салаева.

В свою очередь, в отделе общественных связей Пенитенциарной службы опровергли утверждения о давлении на Салаева в колонии.

«Он (Салаев) остается на прежнем месте, не голодает, вчера (13 февраля) получил передачу от родственников. Никакого давления на него нет», - отметили в ведомстве.

*Салаев был арестован  7 февраля 2023 г. по обвинению в «хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия». В знак против необоснованного ареста он голодал в течение 114 суток.

22 мая 2023 г. суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.

Написать отзыв

Общество

Bir ailənin faciəsindən cəmiyyət hansı dərslər çıxarmalı? – Azad İsazadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей