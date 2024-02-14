Арестованный оппозиционер жалуется на ухудшение условий содержания
Арестованный оппозиционер жалуется на ухудшение условий содержания
Содержащийся в заключении активист партии Народного фронта Замин Салаев жалуется на ухудшение условий содержания в колонии.
Как сообщила Turan его супруга Саида Салаева, 13 февраля в ходе телефонного разговора, Замин пожаловался на проблемы со здоровьем и ухудшение условий его содержания.
«У него отекли ноги, болит сердце. Несмотря на это, его перевели в другой корпус, где большее заключенных. Там очень тесно, а бытовые условия хуже», - сказала супруга Салаева.
По ее словам, активист сообщил, что если ему не восстановят прежние условия содержания и не обеспечат медицинскую помощь, он объявит сухую голодовку.
«Ализамин уже провел длительную голодовку. Потом еще раз голодал некоторое время. Он и так подорвал здоровье. Новая голодовка может привести к необратимым последствиям», - отметила Салаева.
В свою очередь, в отделе общественных связей Пенитенциарной службы опровергли утверждения о давлении на Салаева в колонии.
«Он (Салаев) остается на прежнем месте, не голодает, вчера (13 февраля) получил передачу от родственников. Никакого давления на него нет», - отметили в ведомстве.
*Салаев был арестован 7 февраля 2023 г. по обвинению в «хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия». В знак против необоснованного ареста он голодал в течение 114 суток.
22 мая 2023 г. суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.
Правозащитники признали его политзаключенным.
Общество
-
- 14 февраль 2024, 17:13
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками МВД, в Хатаинском районе Баку задержаны ранее судимый Азер Гасымов и его знакомый Ариф Алиев.
-
- 14 февраль 2024, 15:35
«SİMA İmza» - цифровая подпись нового поколения, созданная действующим под эгидой Министерства цифрового развития и транспорта ООО «AzInTelecom», продолжает расширять свою функциональность.
-
- 14 февраль 2024, 15:06
На Азербайджан движется новая волна похолодания. С 15 февраля и до 17-го числа на территории страны ожидается холодная погода с осадками в виде снега, сообщили синоптики Минэкологии.
-
- 14 февраль 2024, 14:57
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс, участники которого с их преступными деяниями характеризуют нравы в азербайджанском политическом бомонде. Процесс начался 1 октября 2023 года.
Написать отзыв