Арестованный оппозиционер жалуется на ухудшение условий содержания

Содержащийся в заключении активист партии Народного фронта Замин Салаев жалуется на ухудшение условий содержания в колонии.

Как сообщила Turan его супруга Саида Салаева, 13 февраля в ходе телефонного разговора, Замин пожаловался на проблемы со здоровьем и ухудшение условий его содержания.

«У него отекли ноги, болит сердце. Несмотря на это, его перевели в другой корпус, где большее заключенных. Там очень тесно, а бытовые условия хуже», - сказала супруга Салаева.

По ее словам, активист сообщил, что если ему не восстановят прежние условия содержания и не обеспечат медицинскую помощь, он объявит сухую голодовку.

«Ализамин уже провел длительную голодовку. Потом еще раз голодал некоторое время. Он и так подорвал здоровье. Новая голодовка может привести к необратимым последствиям», - отметила Салаева.

В свою очередь, в отделе общественных связей Пенитенциарной службы опровергли утверждения о давлении на Салаева в колонии.

«Он (Салаев) остается на прежнем месте, не голодает, вчера (13 февраля) получил передачу от родственников. Никакого давления на него нет», - отметили в ведомстве.

*Салаев был арестован 7 февраля 2023 г. по обвинению в «хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия». В знак против необоснованного ареста он голодал в течение 114 суток.

22 мая 2023 г. суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Правозащитники признали его политзаключенным.