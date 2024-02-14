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(9 часов назад)
В ходе операции полиция изъяла 26 кг наркотиков

В ходе операции полиция изъяла 26 кг наркотиков

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В ходе операции полиция изъяла 26 кг наркотиков

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками МВД, в Хатаинском районе Баку задержаны ранее судимый Азер Гасымов и его знакомый Ариф Алиев.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, при досмотре указанных лиц, а также обыске в доме Алиева было обнаружено 4 кг героина, 18 кг марихуаны, 2 кг опия и 2 кг  метамфетамина.

Задержанные признали, что наркотики были доставлены из Ирана контрабандным путем а они собирались их реализовать.

По факту открыто уголовное дело, наркодилеры арестованы.

 

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