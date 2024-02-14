В ходе операции полиция изъяла 26 кг наркотиков
В ходе операции полиция изъяла 26 кг наркотиков
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками МВД, в Хатаинском районе Баку задержаны ранее судимый Азер Гасымов и его знакомый Ариф Алиев.
Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, при досмотре указанных лиц, а также обыске в доме Алиева было обнаружено 4 кг героина, 18 кг марихуаны, 2 кг опия и 2 кг метамфетамина.
Задержанные признали, что наркотики были доставлены из Ирана контрабандным путем а они собирались их реализовать.
По факту открыто уголовное дело, наркодилеры арестованы.
Общество
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