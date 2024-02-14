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  • Борьба с внешними угрозами и воспитание молодежи в духе патриотизма – тезисы инаугурационной речи И. Алиева
Борьба с внешними угрозами и воспитание молодежи в духе патриотизма – тезисы инаугурационной речи И. Алиева

Борьба с внешними угрозами и воспитание молодежи в духе патриотизма – тезисы инаугурационной речи И. Алиева

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Борьба с внешними угрозами и воспитание молодежи в духе патриотизма – тезисы инаугурационной речи И. Алиева

Инаугурационная речь Ильхама Алиева свелась к напоминанию этапов борьбы за Карабах и восстановление территориальной целостности страны.

Он напомнил, что в Армении остаются силы, мечтающие о реванше, поэтому Азербайджан будет и дальше укреплять армию и готов в любое время привести в чувство потенциального агрессора.

Алиев призвал население к единству, чтобы противостоять внешним угрозам и призвал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и национальных ценностей.

Он призвал к шагам по формированию гражданского общества, ибо единство общества имеет ключевое значение. Именно это единство было выражено в ходе президентских выборов,  сказал Алиев.

В качестве приоритетных задач он назвал и восстановление Карабаха и возвращение на освобожденные территории вынужденных переселенцев. До конца 2024 года вернуться 20 тысяч человек, а в ближайшие годы - 140 тысяч человек.

Он назвал успешным развитие национальной экономики, что позволяет Азербайджану быть независимым от внешних факторов.

Успешно развивается и социальная сфера: растут пенсии и зарплаты, открываются рабочие места. В стране создана благоприятная атмосфера для инвестиций, большая часть из которых это внутренние средства. Будут продолжены реформы для улучшения бизнесс-среды, приняты меры против монополизма.

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