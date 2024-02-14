Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД РФ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

На встрече были обсуждены текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, что недавние военные провокации Армении, в результате которых был ранен азербайджанский военнослужащий, были направлены на подрыв сложившейся в последние месяцы стабильности и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.