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(9 часов назад)
Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД РФ

Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД РФ

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД РФ

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял специального представителя МИД РФ  по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

На встрече были обсуждены текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, что  недавние военные провокации Армении, в результате которых был ранен азербайджанский военнослужащий, были направлены на подрыв сложившейся в последние месяцы стабильности и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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