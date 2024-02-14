Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД РФ
Джейхун Байрамов принял спецпредставителя МИД РФ
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
На встрече были обсуждены текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов отметил, что недавние военные провокации Армении, в результате которых был ранен азербайджанский военнослужащий, были направлены на подрыв сложившейся в последние месяцы стабильности и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в целом.
В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
-
-
- Политика
- 14 февраль 2024 21:33
Политика
-
- 14 февраль 2024, 21:33
Соединенные Штаты в среду отреагировали на решение России включить премьер-министра Эстонии Каду Каллас, среди прочих, в список разыскиваемых лиц за уничтожение памятников советской эпохи.
-
Инаугурационная речь Ильхама Алиева свелась к напоминанию этапов борьбы за Карабах и восстановление территориальной целостности страны. Он напомнил, что Армении остаются силы, мечтающие о реванше, поэтому Азербайджан будет и дальше укреплять армию и готов в любое время привести в чувство потенциального агрессора.
-
- 14 февраль 2024, 16:52
МИД РФ серьезно обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе, приведшим к гибели военнослужащих и настоятельно призывает Баку и Ереван к сдержанности и шагам по деэскалации во избежание дальнейшим ухудшением обстановки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
-
14 февраля Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабинета Министров.
Написать отзыв