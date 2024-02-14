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(9 часов назад)
США назвали «абсурдом» решение Москвы объявить в розыск Премьер-министра Эстонии

США назвали «абсурдом» решение Москвы объявить в розыск Премьер-министра Эстонии

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США назвали «абсурдом» решение Москвы объявить в розыск Премьер-министра Эстонии

Соединенные Штаты в среду отреагировали на решение России включить премьер-министра Эстонии Каду Каллас, среди прочих, в список разыскиваемых лиц за уничтожение памятников советской эпохи. 

"Абсурдные обвинения Кремля против эстонских чиновников являются еще одним показателем реваншистской внешней политики Путина", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер корреспонденту TURAN в Вашингтоне. 

"Этот тип действий не является чем-то новым. Продолжающаяся война Путина против Украины, оккупация суверенной территории Грузии и угрозы союзникам НАТО вдоль российской границы демонстрируют, что Путин прибегает к агрессивной тактике и игнорирует суверенитет соседей России", - сказал пресс-секретарь.      

Миллер добавил, что США "решительно поддерживают" своего союзника Эстонию и приветствует премьер-министра Калласа в поддержке Украины.

МВД России во вторник включило премьер-министра Эстонии Каду Каллас, министра культуры Литвы, и членов предыдущего латвийского парламента в список разыскиваемых за "уничтожение памятников советской эпохи".

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