США назвали «абсурдом» решение Москвы объявить в розыск Премьер-министра Эстонии

Соединенные Штаты в среду отреагировали на решение России включить премьер-министра Эстонии Каду Каллас, среди прочих, в список разыскиваемых лиц за уничтожение памятников советской эпохи.

"Абсурдные обвинения Кремля против эстонских чиновников являются еще одним показателем реваншистской внешней политики Путина", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер корреспонденту TURAN в Вашингтоне.

"Этот тип действий не является чем-то новым. Продолжающаяся война Путина против Украины, оккупация суверенной территории Грузии и угрозы союзникам НАТО вдоль российской границы демонстрируют, что Путин прибегает к агрессивной тактике и игнорирует суверенитет соседей России", - сказал пресс-секретарь.

Миллер добавил, что США "решительно поддерживают" своего союзника Эстонию и приветствует премьер-министра Калласа в поддержке Украины.

МВД России во вторник включило премьер-министра Эстонии Каду Каллас, министра культуры Литвы, и членов предыдущего латвийского парламента в список разыскиваемых за "уничтожение памятников советской эпохи".