США назвали «абсурдом» решение Москвы объявить в розыск Премьер-министра Эстонии
США назвали «абсурдом» решение Москвы объявить в розыск Премьер-министра Эстонии
Соединенные Штаты в среду отреагировали на решение России включить премьер-министра Эстонии Каду Каллас, среди прочих, в список разыскиваемых лиц за уничтожение памятников советской эпохи.
"Абсурдные обвинения Кремля против эстонских чиновников являются еще одним показателем реваншистской внешней политики Путина", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер корреспонденту TURAN в Вашингтоне.
"Этот тип действий не является чем-то новым. Продолжающаяся война Путина против Украины, оккупация суверенной территории Грузии и угрозы союзникам НАТО вдоль российской границы демонстрируют, что Путин прибегает к агрессивной тактике и игнорирует суверенитет соседей России", - сказал пресс-секретарь.
Миллер добавил, что США "решительно поддерживают" своего союзника Эстонию и приветствует премьер-министра Калласа в поддержке Украины.
МВД России во вторник включило премьер-министра Эстонии Каду Каллас, министра культуры Литвы, и членов предыдущего латвийского парламента в список разыскиваемых за "уничтожение памятников советской эпохи".
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