AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив
AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив и обратно, сообщила пресс-служба компании.
На первом этапе авиаперевозчик запустит три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществлять по 9 рейсов в неделю, говорится в сообщении авиакомпании.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.
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