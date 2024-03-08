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(22 минуты назад)
AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив и обратно, сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе авиаперевозчик запустит три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществлять по 9 рейсов в неделю, говорится в сообщении авиакомпании. 

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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