Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила серьезную обеспокоенность в связи с задержанием в Азербайджане 14 сотрудников независимого онлайн-СМИ Toplum TV.
В ее заявлении на сайте ОБСЕ говорится, что 6 марта полиция в Баку провела обыск в редакции Toplum TV, изъяла оборудование, опечатала помещения и задержала 14 сотрудников.
Хотя большинство из них к полуночи были освобождены, по меньшей мере трое остаются под стражей и им предъявлены обвинения в контрабанде.
Кроме того, в тот же день произошло несанкционированное переименование YouTube-аккаунта Toplum TV и исчезновении видеоматериалов.
«Неоднократное введение жестких мер против сотрудников СМИ в Азербайджане вызывает сильную тревогу», - заявила Рибейру. «Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь репрессий».
Эти события происходят вслед за недавними арестами журналистов Abzas Media, онлайн-медиа «Канал 13» и «Канал 11».
«Я призываю власти освободить всех задержанных работников СМИ. Все государства-участники ОБСЕ обязались способствовать созданию безопасной рабочей среды и защите журналистов», — подчеркнула Рибейро.
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Политика
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- 9 март 2024, 15:08
Посол Ирана в Азербайджане Аббас Сеид Мусави поместил в своем аккаунте в X примечательное изображение карты Кавказа. Это карта, где границы Грузии частично охватывают территории Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Напомним, что это суверенные территории России.
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- 9 март 2024, 11:55
Заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Аккапар в Вашингтоне обсуждают укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам, сообщил Госдепартамент в пятницу.
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- 9 март 2024, 10:09
Аресты могут быть продолжены, заявила Turan главный редактор издания Toplum TV Хадиджа Исмаил, комментируя задержания 8 марта учредителя этой медийной платформы Алескера Мамедли и активиста Руслана Иззетли.
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МИД Франции выступил с заявлением 8 марта, осудив репрессии властей проив СМИ и общественных активистов.
1 отзыв
Ruslan
2024-03-08
В такой системе правления как у нас не будет покоя, ловить и бросать за решетку журналистов, система такая диктатура. Cегодня работа журналистов требует героизм мужества, выбрав профессию журналиста ты должен пройти через многое, с каждым днем все сложнее в стране реальность такая...Чтобы небыло таких вещей страна должна стать демократической, где права закона есть, работает конституция, где граждане свободно выражали бы свое недовольство ...Эти люди во власти попали на верхушку так скажем из грязи в князи в канал, когда то были нисчем на завтрак маргарин ели, пошли большие деньги от нефти и пошла поехала расскошная жизнь, виллы машины квартиры няньки шовера охрана итд смотря у кого сколько денег и статус, понятно что все эти деньги полученные коррупцией, теперь когда они жируют, они такую расскошную жизнь будут защищать, путем подавления инакомыслия свободы демократии, демократия у них может забрать такую прекрасную жизнь как в сказке где все есть...