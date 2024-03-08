Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвала освободить арестованных в Азербайджане журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила серьезную обеспокоенность в связи с задержанием в Азербайджане 14 сотрудников независимого онлайн-СМИ Toplum TV.

В ее заявлении на сайте ОБСЕ говорится, что 6 марта полиция в Баку провела обыск в редакции Toplum TV, изъяла оборудование, опечатала помещения и задержала 14 сотрудников.

Хотя большинство из них к полуночи были освобождены, по меньшей мере трое остаются под стражей и им предъявлены обвинения в контрабанде.

Кроме того, в тот же день произошло несанкционированное переименование YouTube-аккаунта Toplum TV и исчезновении видеоматериалов.

«Неоднократное введение жестких мер против сотрудников СМИ в Азербайджане вызывает сильную тревогу», - заявила Рибейру. «Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь репрессий».

Эти события происходят вслед за недавними арестами журналистов Abzas Media, онлайн-медиа «Канал 13» и «Канал 11».

«Я призываю власти освободить всех задержанных работников СМИ. Все государства-участники ОБСЕ обязались способствовать созданию безопасной рабочей среды и защите журналистов», — подчеркнула Рибейро.