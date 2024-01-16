Азербайджан готовится к президентским выборам на фоне резкого роста численности наблюдателей

По мере подготовки Азербайджана к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля, уже зарегистрировано более 7000 наблюдателей, при этом Центральная Избирательная Комиссия (ЦИК) ожидает, что это число превысит 50 000. Большинство зарегистрированных наблюдателей являются местными, что создает картину массового участия населения в процессе мониторинга.

Три известные коалиции неправительственных организаций (НПО) были представлены в качестве ключевых наблюдателей за выборами: Коалиция по мониторингу выборов "Мой голос", Мониторинговая Коалиция Цивильное Общество и Коалиция Групп Наблюдения за Выборами и Анализу. Эти коалиции уже признаны ЦИК в качестве наблюдателей. Среди этих организаций нет групп, привлекших внимание, своими критическими репортажами на предыдущих выборах.

Входящая в коалицию "Мой голос" председатель Общества защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу заявила Turan, что принимали участие в мониторинге и раньше: «Мы и другие члены коалиции –Саида Годжаманлы, Саадат Бенанярлы более двух десятилетий участвуем в мониторинге как парламентских, так и президентских выборов».

В рамках своего подхода к предстоящим выборам коалиция подготовила 500 наблюдателей, каждому из которых поручено наблюдать за тремя избирательными участками в 63 избирательных округах. Цель наблюдателей - зафиксировать численность пришедших на выборы избирателей, задокументировать нарушения и обеспечить всестороннюю оценку избирательного процесса. Кроме того, коалиция планирует взаимодействовать с кандидатами в президенты, задавая вопросы о будущем страны, экономических планах и оценках различных секторов.

Джафароглу пояснила, что усилия по наблюдению за выборами будут добровольными, без привлечения финансовых ресурсов. Акцент на добровольном участии подчеркивает приверженность прозрачности и независимости в процессе наблюдения.

Однако возникают опасения по поводу включения только официально зарегистрированных организаций в коалиции, признанные ЦИК,

Как заявил в интервью Радио «Азадлыг» глава Института Гражданских Прав Башир Сулейманлы, Обнародованные ЦИК организации это структуры, имеющие государственную регистрацию. По закону, только НПО или коалиция НПО могут официально обращаться в ЦИК, быть зарегистрированы в качестве структуры ведущей наблюдение на выборах. Это ограничение зачастую приводит к участию в мониторинге организаций, разделяющих позицию правительства, а не тех, которые наблюдая за выборами, придерживаются местных и международных стандартов.

Сулейманлы далее указал на финансовые трудности, с которыми сталкиваются независимые организации, участвующие в наблюдении за выборами. Недавние репрессии против гражданского общества в сочетании с изменениями в законах значительно ограничили их деятельность. Ограниченные финансовые ресурсы, отсутствие специализированного офиса и нехватка людских и технических ресурсов создают препятствия для эффективного осуществления этими независимыми организациями своей деятельности по мониторингу.

Проблемы, с которыми сталкивается гражданское общество в Азербайджане, усугубляются недавними арестами журналистов, когда за последние два месяца было задержано около 10 журналистов.

Ни один из обвиняемых журналистов не принимает обвинения и связывает преследование со своей профессиональной деятельностью. Однако официальные лица отрицают какую-либо связь между арестами и журналистской деятельностью, что сдерживает интерес людей к выборам и более широкое гражданское участие.