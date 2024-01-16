Международные организации осуждают продолжающиеся аресты журналистов в Азербайджане
Международные организации осуждают продолжающиеся аресты журналистов в Азербайджане
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Риберио выразила беспокойство в связи с «последними арестами сотрудников AbzasMedia и Канал 13, а также преследованием их родственников».
«Журналисты должны иметь возможность освещать общественно важные темы, не опасаясь репрессий. Журналиста это не преступление», - написала она в своем аккаунте на платформе X.
В свою очередь, организация в защиту прессы «Репортеры без границ» призвали власти Азербайджана прекратить «охоту» на журналистов и освободить их.
Таким образом, они прокомментировали последние аресты Эльнары Гасымовой и Шахина Рзаева.
«Они стали 8-м и 9-м журналистом в списке арестованных в Азербайджане, после 20 ноября.
«РБГ» призывают правительство прекратить эту охоту на журналистов и немедленно освободить их», - сказано в сообщении на аккаунте организации на платформе X.
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