Азербайджанские политэмигранты требуют освободить арестованных журналистов

Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании (AZEX) в лице Института по Правам Человека (ИПЧ) и Института Свободы Безопасности Репортеров (ИСБР) осудила власти Азербайджана за волну репрессий против журналистов, правозащитников и оппозиционных активистов в преддверии внеочередных выборов президента Азербайджана.

В своем заявлении Коалиция призвала главу государства Ильхама Алиева немедленно освободить всех своих критиков, а также обеспечить в стране все фундаментальные свободы, необходимые для проведения свободных и справедливых выборов.

AZEX выражает беспокойство жестокостью последних репрессий против свободы слова, в ходе которых за последние два месяца арестованы журналисты: Ульви Гасанлы, Мохаммед Кекалов, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова, Теймур Керимов, Шамо Эминов, Азиз Оруджев , Аршад Ибрагимова, Ибрагим Гумбатов, Эльнара Гасымова, Габиль Велиев и Шахин Рзаев.

«Хотя всем этим журналистам инкриминируются абсурдные обвинения в получении незаконного финансирования из-за рубежа, истинная причина их преследования – громкие антикоррупционные расследования и публикации, выявляющие систематические и массовые нарушения социально-экономических и политических прав граждан Азербайджана», – считает сопредседатель AZEX Эмин Гусейнов.

Также Коалиция напоминает об аресте критиков власти - журналиста Аваза Зейналлы, правозащитника Бахтияра Гаджиева, экоактивиста Назима Бейдемирли и ученого экономиста Губада Ибадоглу.

Коалиция полагает, что власти Азербайджана в ближайшие два года намерены полностью уничтожить независимые институты гражданского общества.

AZEX также озабочена равнодушием и молчаливым бездействием генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая в декабре 2023 года посетила Азербайджан, проведя встречи с руководством страны, и не встретилась с журналистами и правозащитниками.

С момента ее предпоследнего визита в Азербайджан в апреле 2022 (когда она также не встретилась с гражданским обществом), число политзаключенных в Азербайджане увеличилось почти что в два с половиной раза, составив около 240 человек.

AZEX также разочарована отсутствием публичной реакции на массовые аресты журналистов в Азербайджане Спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, которая на протяжении последних месяцев отказывается реагировать на репрессии властей Азербайджана против независимых СМИ.

Вместе с тем, AZEX приветствует недавнее заявление Европейской Службы Внешних Связей, выразившей беспокойство произвольными задержаниями журналистов правозащитников и активистов.

Учитывая явный репрессивный настрой властей в отношению гражданского общества, AZEX призвала руководителей ОБСЕ переоценить предвыборную обстановку, как невозможную для объективного местного и международного мониторинга и свернуть миссию БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Азербайджана.